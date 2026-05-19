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सहकारीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍को सैद्धान्तिक स्वीकृति

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १७:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको हो ।
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसबारे जानकारी दिनुभयो ।

५ असार, काठमाडौं । सरकारले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

सहकारी
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