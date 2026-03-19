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कान्तिपुर सहकारीका १०० ऋणीको नाम सार्वजनिक (सूचीसहित)

पुरानो ऋण चुक्ता गरिसकेकालाई प्रमाण पेस गर्न आग्रह

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड का १०० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते २०:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका १०० जना ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
  • समितिले ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नाम समावेश भएकाहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन र बाँकीलाई यथाशीघ्र रकम तिर्न आग्रह गरेको छ ।
  • ऋण चुक्ता नगर्नेहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड का १०० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले २०८३ जेठ २० गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

कान्तिपुर सहकारीका १०० ऋणीको नामवली:

 

कान्तिपुर सहकारी
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