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रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा मेनुका शाहीको उम्मेदवारी घोषणा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १८:०३

चितवन । मेनुका शाहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् ।

विभिन्न सामाजिक अभियानमा संलग्न शाहीले आइतबारदेखि चितवनमा सुरु हुने महाधिवेशनमा चुनाव लड्ने घोषणा गरेकी हुन् । दैलेख निवासी अधिवक्ता शाही बास काठमाडौं शाखाकी अध्यक्षसमेत हुन् ।

उनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, पारदर्शिता तथा जनमुखी राजनीतिलाई अझ सुदृढ बनाउन उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएकी छन् । ‘सक्षम नेतृत्व, सशक्त संगठन र समृद्ध नेपालको अभियानमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उम्मेदवारी दिएको हुँ’, उनले भनिन् ।

रास्वपा महाधिवेशन
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