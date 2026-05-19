रास्वपाकै जस्तो सपना मेरो पनि थियो : सीके राउत

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- रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफूले पनि रास्वपाले जस्तै देश बनाउने सपना देखेको बताए ।
- महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राउतले “म कुनै प्रतिस्पर्धीको रुपमा होइन, सहयात्रीको रुपमा उपस्थित भएको छु” भनी उल्लेख गरे ।
७ असार, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले रास्वपाले जस्तै आफूले पनि सपना देखेको टिप्पणी गरेका छन् ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘तपाईंभित्र जुन देश बनाउने अठोट छ । देशमा केही समृद्धि आओस् भन्ने चाहना छ त्यसका लागि आउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही चाहना म भित्र भएकाले पनि म शुभकामना दिन आएको हुँ । जुन सपना तपाईंहरूले देख्नुभएको थियो, त्यही सपना मैले पनि देखेको थिएँ ।’
उनले आफू रास्वपाको कुनै प्रतिस्पर्धी नभएको पनि बताए ।
‘म कुनै प्रतिस्पर्धीको रुपमा होइन, सहयात्रीको रुपमा उपस्थित भएको छु,’ राउतले भने ।
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