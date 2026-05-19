कांग्रेस–एमालेलाई रविको सुझाव : आफ्नो दलको अप्ठेरा सुल्झाउनुहोला

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- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रका अप्ठेरा सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् ।
- पार्टीको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले दलहरूका अप्ठेरा सुल्झिए देश राम्रो बाटोमा जाने बताए ।
- उनले ठूला दुई दललाई 'मेरो शुभकामना छ, आफ्नो दलभित्रका अप्ठेरा मिलाउनुहोला' भनी आग्रह गरे ।
७ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रका अप्ठेरा सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् ।
पार्टीको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
‘सबै दल ठिक हुनुपर्छ । दुई शक्तिशाली दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र अप्ठेरा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अप्ठेरा त्यो दलको मात्रै होइन, त्यो दलका अप्ठेरा सुल्झिएनन् भने देशको अप्ठेरा पनि बन्न सक्छ । मेरो शुभकामना छ, आफ्नो दलभित्रका अप्ठेरा मिलाउनुहोला ।’
आफ्नो दलमात्रै होइन अन्य दलहरूको अप्ठेरा पनि सुल्झिए भने देश एउटा राम्रो बाटोमा जाने उनको भनाइ छ ।
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