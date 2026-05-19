+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कसरी अगाडि बढ्छ रास्वपाको निर्वाचन कार्यक्रम ?

रास्वपाको बन्दसत्र भोलि बिहान ८ बजेबाट सुरु गर्ने भनिएपनि प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र ब्रेकफास्टका कारणले केही ढिला गरी मात्रै सुरु हुने देखिएको छ । बन्दसत्रमा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको विधान संसोधन प्रस्ताव, सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवदेन,आर्थिक प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।

0Comments
Shares
सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८३ असार ७ गते २०:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार बन्दसत्र र दिउँसो १ बजेबाट निर्वाचनका कार्यक्रम शुरू हुने भएका छन् ।
  • महाधिवेशनमा सहभागी चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले विद्युतीय मेसिन र मोबाइल एपमार्फत एक सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान गर्नेछन् ।
  • रास्वपाको प्रस्तावित विधान अनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सभापतिले ५० जना केन्द्रीय सदस्य र सात जना पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

७, असार, चितवन । रास्वपा चितवनको पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन सकिएसँगै अब बन्दसत्रको कार्यक्रमतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ ।

रास्वपाको बन्दसत्र भोलि बिहान ८ बजेबाट सुरु गर्ने भनिएपनि प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति र ब्रेकफास्टका कारणले केही ढिला गरी मात्रै सुरु हुने देखिएको छ ।

बन्दसत्रमा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको विधान संसोधन प्रस्ताव, सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवदेन, आर्थिक प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगले भोलि दिउँसो १ बजेदेखि मात्रै औपचारिक निर्वाचनको कार्यक्रम थाल्ने तयारी गरेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले अनलाइखबरलाई जानकारी दिए ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाविधेशन प्रतिनिधीहरूको नामबली पार्टीको वेभसाइटमा प्रकाशन गरेको जनाएको छ ।

आयोगका प्रमुख केसीले आज आइतबार बिहान ९ बजेदेखि भोलि बिहान ९ बजेसम्म प्रतिनिधिहरूको नामबलीमा दाबीविरोध, भएका गल्ती सच्चाउनका लागि २४ घण्टाको समय उपलब्ध गराएको छ ।

बिहान १० बजे प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि निर्वाचनका थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको आयोगका प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।

भोलि नै केन्द्रीय सदस्यहरुको उम्मेदवारी मनोनयन, प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारको विरुद्ध दाबीविरोध, मनोनयन फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्मका कार्यक्रम तय हुने कार्य तालिका छ।

रास्वपाका महाधिवेशनमा उपस्थित भएका र प्रवासमा रहेका गरेर ४ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि छन् । प्रवासमा रहेका प्रतिनिधिहरूले मोबाइल एपमार्फत र प्रतिनिधिहरूले इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङ मेशिन-इभिएम) का माध्यमबाट मतदान गर्नेछन् ।

पहिलो चरणमा १ जना पार्टी सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान हुनेछन् । ९९ जना निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट सभापति बाहेकका बाँकी पदाधिकारी पदमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख केसीले प्रस्तावित विधान हलमा केही परिमार्जनसहित पारित भएमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने भएकोले आयोगले त्यसमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।

अहिले प्रस्तावित विधानमा हरेक प्रदेशबाट दुई महिलासहित ५ जनाले उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीमा सभापतिले मनोनीत गर्ने बाहेकका पदमा महाविधेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोग प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।

रास्वपाको १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा सभापतिले ५० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने विधान प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टी सभापतिले उपसभापति १, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री १, कोषाध्यष १, सहकोषाध्यक्ष १, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता १ जना मनोनीत गर्नेछन् ।

निर्वाचन बालेन बालेन्द्र शाह रवि लामिछाने रास्वपा रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
लेखक
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि धेरै कुरा समेटिन्छ : आयुक्त तुलाधर

निर्वाचन विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि धेरै कुरा समेटिन्छ : आयुक्त तुलाधर
चुनाव नाटक थियो, अरु दलहरुले साँच्चिकै हुन्छ ठाने : ओली

चुनाव नाटक थियो, अरु दलहरुले साँच्चिकै हुन्छ ठाने : ओली
उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : मतदान सम्पन्न, मतगणना आजै

उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : मतदान सम्पन्न, मतगणना आजै
चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा.बद्री रिजाल विजयी, अन्य पदमा को–को ?

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा.बद्री रिजाल विजयी, अन्य पदमा को–को ?
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन
रुकुम पुगेर प्रचण्डले भने – निर्वाचन असामान्य, गहिरो अनुसन्धान आवश्यक

रुकुम पुगेर प्रचण्डले भने – निर्वाचन असामान्य, गहिरो अनुसन्धान आवश्यक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित