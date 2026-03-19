चुनाव नाटक थियो, अरु दलहरुले साँच्चिकै हुन्छ ठाने : ओली

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- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २१ फागुनको निर्वाचनलाई तमासा र नाटक भनेका छन्। यो परिणाम पूर्वनिर्धारित भएको उनको भनाइ छ ।
- चुनावपछि पहिलोपटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेका ओलीले चुनावमा प्रयोग भएको मसीमाथि शंका गर्दै यसलाई छानबीनको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
- गत २१ फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दा एमाले तेस्रो भएको थियो ।
२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी नतिजा पहिले निर्धारित रहेको बताएका छन् ।
चुनावपछि पहिलोपटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेका ओलीले चुनावलाई ‘तमासा’ र ‘नाटक’ भनेका छन् ।
‘चुनाव एउटा तमासा थियो, चुनाव एउटा नाटक थियो । यो परिणाम पूर्वनिर्धारित परिणाम थियो,’ ओलीले भने, ‘यही परिणामका लागि चुनाव गराइएको थियो । हाम्रो पार्टीले यो कुरा बुझेको थियो, अरु पार्टीहरुले साँच्चिकै चुनाव हुन्छ ठाने ।’
ओलीले चुनावमा प्रयोग गरिएको मसीमाथि शंका गरे । यो छानबीनको विषय हुने उनले बताए ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दा एमाले तेस्रो भएको थियो ।
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