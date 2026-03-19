राज्य संयन्त्रसँग ओलीको आग्रह– उत्ताउलिएर धेरै अगाडि नबढ्नुहोला

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- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्य संयन्त्रमा रहेका संस्था र व्यक्तिहरूलाई उत्ताउलिएर धेरै अगाडि नबढ्न आग्रह गरेका छन् ।
- ओलीले राणा शासन र राजतन्त्र ढलेको स्मरण गर्दै भने, ‘यो अराजकतन्त्र धेरै चल्न सक्दैन ।’
२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्य संयन्त्रलाई उत्ताउलिएर धेरै अगाडि नबढ्न आग्रह गरेका छन् ।
‘राज्य संयन्त्रमा रहेका संस्था र व्यक्तिहरुलाई म भन्न चाहन्छु, समय र परिस्थिति एकैनासको रहँदैन । उत्ताउलिएर धेरै अगाडि नबढ्नुहोला,’ ओलीले भने । अहिलेको स्थिति धेरै नचल्ने उनले बताए ।
‘राणा शासन ढले, पञ्चायती तानाशाही ढले, राजतन्त्र ढले,’ ओलीले भने, ‘यो अराजकतन्त्र कति समयको पाहुना हो । यो अराजकतन्त्र धेरै चल्न सक्दैन ।’
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