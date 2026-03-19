कार्की आयोगलाई मैले बयान दिएको थिइनँ : ओली

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- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले "मैले बयान दिइनँ, तर आयोगले बयान दियो भनेर छाप्यो" भन्दै कार्की आयोगको दाबी खारेज गरे ।
- उनले गत फागुन २१ को चुनावलाई पूर्वनिर्धारित नाटकको संज्ञा दिँदै चुनावी मत परिणाममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
- चुनावी परिणाममा असन्तुष्टि रहे पनि आफूहरूले संसद्मा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए ।
२० जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई आफूले बयान नदिएको दाबी गरेका छन् ।
असंवैधानिक सरकारले फसाउनका लागि आयोग बनाएको उनको आरोप छ । ‘मैले बयान दिइनँ, तर आयोगले बयान दियो भनेर छाप्यो’ उनले एमालेको राष्ट्रिय कार्यशालामा बुधबार भने,’आयोगले मलाई प्रश्नपत्र पठाएको थियो । मैले म बयान दिन्नँ भनेर फिर्ता पठाइदिएँ । तर मैले बयान दिइनँ ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री पदमा रहेका ओलीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । चुनावपछि गठन भएको बालेन नेतृत्वको सरकारले जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि चैत १४ गते ओली पक्राउ परेका थिए ।
फागुन २१ को चुनावमा एउटा पूर्वनिर्धारित नाटक भएको आरोप लगाएका छन् । चुनाव सकिएको करिब तीन महिनापछि उनले चुनावको परिणाममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले जे जस्तो भए पनि अब चुनावी परिणामलाई स्वीकारेर संसद्मा भूमिका खेलिरहेको उल्लेख गरे ।
‘चुनाव नाटक तमासा हो । हामीले पहिलोपल्ट होइन । धेरै पटक चुनाव लडेका छौं । उम्मेदवारले अधिकांश मतदाता चिनेका छन् । खारेज भएको उम्मदवारको मत डबल आउने भनेको पूर्वनिर्धारित योजना अन्तर्गत हो’ उनले भने ।
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