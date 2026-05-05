उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : मतदान सम्पन्न, मतगणना आजै

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि भएको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
महासंघका अनुसार मतगणना आजै सुरु हुनेछ । अब केही बेरपछि मतगणना थाल्ने तयारी छ । सोमबार महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन भएको थियो ।
महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सोही अनुसार अञ्जन श्रेष्ठ स्वत: अध्यक्ष हुनेछन् ।
उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्यका लागि भने आज मतदान भएको हो । महासंघमा हेमराज ढकाल र शिवप्रसाद घिमिरेका दुई प्यानल चुनावी मैदानमा छ ।
ढकाल प्यानलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाललाई उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ । अब निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पछि स्वत: अध्यक्ष हुनेछन् ।
