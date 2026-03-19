चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा.बद्री रिजाल विजयी, अन्य पदमा को–को ?

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर वैशाख ४ र ५ गते अनि काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १७ र १८ गते निर्वाचन भएको थियो ।

२०८३ वैशाख २२ गते १५:३०

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल निर्वाचित भएका छन् । संघको ३० औं कार्यकारिणीका लागि भएको निर्वाचनमा डा.अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

डा.रिजालले आफ्ना नजिकका प्रतिस्पर्धी डा.मंगल रावल भन्दा २५६ बढी मत प्राप्त गरे । रिजालले ३१९६.मत पाउँदा डा. रावलले २९४० मत पाए । अध्यक्षका अर्काे प्रतिस्पर्धी डा.नारायणप्रसाद भुसालले ८६९ मत प्राप्त गरे ।

त्यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जिव तिवारी विजयी भएका छन् । उनले ३०३६ मत पाए । उनका प्रतिस्पर्धी डा.कीर्तिपाल सुवेदीले २३०२ मत ल्याए । डा.अजय कुमार मिश्रले १४२१ प्राप्त गरे ।

महासचिवमा डा.विश्वराज दवाडी विजयी भएका छन् । उनले २७२२ मत पाए । उनका प्रतिस्पर्धी डा.कालुसिंह खत्रीले २४२३ मत पाउँदा डा.अमृत भुसालले १६४६ मत प्राप्त गरे ।

उपाध्यक्षमा हरुमा डा.रोशन खड्का(कोशी), डा.अमृत राजन मिश्र(मधेश), डा.सुवास भट्टराई(बागमती), डा.योगेशराज सिग्देल(गण्डकी), डा.नन्दा गुरुङ(लुम्बिनी), डा.रविन खड्का(कर्णाली) र डा.प्रमोद जोशी(सुदूर–पश्चिम) विजयी भएका छन् ।

सचिवमा डा.हुलास अग्रवाल विजयी भएका छन् भने कोषध्यक्षमा डा.तेजुसिंह मल्ल विजयी भए ।

सदस्यहरूमा डा.अमित झा, डा.राकेश साह, डा.पल्पसा श्रेष्ठ, डा.विना श्रेष्ठ, डा.सुमित काफ्ले र डा.शेषराज घिमिरे विजयी भएका छन् ।

चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्वका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर वैशाख ४ र ५ गते अनि काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १७ र १८ गते निर्वाचन भएको थियो । सबै गरी ७१०० मत खसेको थियो ।

चिकित्सक संघमा फेरियो चुनावी शैली : दल होइन, व्यक्तिका प्यानल

यस पटक मुख्यतथा ३ प्यालन टिम बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । टिम बन्द्री, टिम मंगल र टिम रिफर्मको नाममा प्यानल बनाएर चुनावमा होमिएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघको चुनावमा रिजाल नेतृत्वको प्यानलले बहुमतसहित जित हात पारेको छ ।

मतपरिणाम अनुसार २ जना उपाध्यक्ष र ३ सदस्यबाहेक अन्य सबै पदमा बद्री प्यानलकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

गण्डकी उपाध्यक्ष विजयी डा. यज्ञराज सिग्देल र कर्णाली उपाध्यक्षमा विजयी डा.रविन खड्का भने मंगल प्यालनका हुन् ।

त्यसैगरी सदस्यमा टिम मंगलबाट डा.अमित झा र डा.पल्पसा श्रेष्ठ र टिम रिफर्मबाट डा.शेषराज घिमिरेले जित हात पारेका छन् ।

कसको कति मत ?

अध्यक्ष – १ सिट

१. डा. बद्री रिजाल — ३१९६ (विजयी)

२. डा. मंगल रावल — २९४०

३. डा. नारायण प्रसाद भुसाल — ८६९

वरिष्ठ उपाध्यक्ष – १ सिट

१. डा. सञ्जीव तिवारी – ३०३६ (विजयी)

२. डा. कीर्तिपाल सुवेदी — २३०२

३. डा. अजय कुमार मिश्र — १४२१

महासचिव – १ सिट

१. डा. विश्वराज दवाडी — २७२२ (विजयी)

२. डा. कालु सिंह खत्री — २४२३

३. डा. अमृत भुसाल — १६४६

उपाध्यक्ष (प्रदेश संयोजक)

कोशी प्रदेश

१. डा. रोशन खड्का — ३००८ (विजयी)

२. डा. टंकाप्रसाद बराकोटी — २२३६

३. डा. हरिशंकर कार्की — ८७८

मधेश प्रदेश

१. डा. अमित रञ्जन मिश्र — ३०९९ (विजयी)

२. डा. उदयनारायण सिंह — २०९४

३. डा. मोहम्मद अनामुल हक — ९४३

बागमती प्रदेश

१. डा. सुवास भट्टराई — २३५९ (विजयी)

२. डा. अरुण शाही — २२५०

३. डा. अकानन्द सिंह — १२२१

४. डा. रुबास नाथ योगी — ६८६

गण्डकी प्रदेश

१. डा. यज्ञराज सिग्देल — ३१०२ (विजयी)

२. डा. नवराज लाम्दारी — २८००

लुम्बिनी प्रदेश

१. डा. नन्दा कुमारी गुरुङ — २९१० (विजयी)

२. डा. सन्तोष पोखरेल — २२४२

३. डा. लक्ष्मण शर्मा — ११२३

कर्णाली प्रदेश

१. डा. रविन खड्का — २४९० (विजयी)

२. डा. सरोज गिरी — २३२२

३. डा. अनुप मंगल समाल — १२५७

सुदूरपश्चिम प्रदेश

१. डा. प्रमोद जोशी —३४८० (विजयी)

२. डा. निरज अर्याल — २६१२

कोषाध्यक्ष – १ सिट

१. डा. संयुक्ता आचार्य — २३८६ (विजयी)

२. डा. चाँदनी जैसवाल — २०९९

३. डा. विनोद कुमार महसेठ — ९९४

सहसचिव – १ सिट

१. डा. हुलास अग्रवाल — ३५१० (विजयी)

२. डा. राम जीवन प्रसाद — १५४०

३. डा. सन्तोष अधिकारी — १४१६

हकोषाध्यक्ष – १ सिट

१. डा. तेज्सु सिंह मल्ल — ३२७९ (विजयी)

२. डा. सुवास गुरुङ — २२९४

३. डा. राजकुमार दंगल — ८५०

विजयी सदस्यहरू

१. डा. अमित झा – २७८७

२. डा.राकेश साह – २७८०

३. डा. पल्पसा श्रेष्ठ – २७७८

४ डा. बिना श्रेष्ठ – २५५१

५ डा. सुमित काफ्ले – २४९७

६. डा.शेषराज घिमिरे– २४३८

चिकित्सक संघ निर्वाचन
