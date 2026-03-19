चिकित्सक संघ मतगणना अपडेट : खसेन प्यानल गत भोट, कसले कति पाए ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४४४२ मत गणना हुँदा अध्यक्ष पदमा डा. मंगल रावल अग्रस्थानमा छन्।
  • निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यका र बाहिर गरी कुल ७१०१ मत खसेको थियो, जुन कुल सदस्य संख्याको ४४.१० प्रतिशत हो।
  • चिकित्सक संघको चुनावमा टिम बद्री, टिम मंगल र टिम रिफर्म गरी तीन प्यानलले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मत गणना भइरहेको छ । अहिले उपत्यका बाहिर गणना सकेर उपत्यका बाहिरको मत गन्ने काम भइरहेको छ । ४ हजार ४४२ मत गणना हुँदा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका अधिकांश पदमा थोरै मतअन्तर देखिएको छ ।

अध्यक्ष पदमा डा. मंगल रावल अग्रस्थानमा छन् । रावलले १ हजार९५४ मत पाएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी डा. बद्री रिजालले १ हजार ९२१ मत प्राप्त गरेका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेका डा. नारायण प्रसाद भुसालले ५१७ मत पाएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षतर्फ कडा प्रतिस्पर्धा छ । डा. सञ्जीव तिवारीले १ हजार ७५९ मत सहित अग्रस्थानमा रहँदा डा. कीर्तिपाल सुवेदीले १ हजार ४६८ मतले पछ्याइरहेका छन् ।

महासचिव पदमा डा. विश्वराज दवाडी १ हजार ६३० मतसहित अगाडि छन् । डा. कालु सिंह खत्रीले १ हजार ५९३ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।

कोषाध्यक्ष पदमा डा. संयुक्ता आचार्यले १ हजार ८५३ मत ल्याएर पहिलो स्थानमा छन् । डा. आचार्यलाई डा. चाँदनी जैसवालले पछ्याइरहेकी छिन् । जैसवालले १ हजार ३७१ मत पाएकी छिन् ।

सहसचिवमा डा. हुलास अग्रवाल २ हजार २७२ पहिलो स्थानमा छन् । अहिलेसम्मको मत गणना हुँदा अग्रवालले नै सबैभन्दा बढी मत ल्याएका छन् । सहसचिवको दोस्रो स्थानमा डा. रामजीवन प्रसादले १ हजार ७९ मत ल्याएका छन् ।

सहकोषाध्यक्षमा डा. तेज्सु सिंह मल्लले १ हजार ९८४ मत ल्याएर अग्रता कायम गरेका छन् ।

सदस्य पदतर्फ डा. अमित झा, डा.रोकश शाह, डा. सुमित काफ्ले,डा. शेषराज घिमिरेलगायत उम्मेदवारहरू शीर्ष स्थानमा छन् ।  कुल ६ सदस्य चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरको गरी कुल ७ हजार १०१ भोट खसेको थियो । यो कुल सदस्य संख्याको ४४.१० प्रतिशत हो । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिका अनुसार मतदान गर्न यसपटक कुल १६ हजार १०० चिकित्सक योग्य थिए ।

मतगणना जारी रहेकाले अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ ।  प्रतिस्पर्धा अधिकांश पदमा कडा देखिएकाले अन्तिम परिणामसम्म रोचकता कायम रहने देखिन्छ । यसभन्दा अगाडिका चुनावमा प्यानगत भोट आउने गरेको र मतको पनि ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ । तर संघको ३०औं कार्यकारिणीका भएको चुनावमा दृश्य फरक देखिएको छ । उम्मेदवारगत भोट जाँदा जित र हार थोरै मतअन्तरले हुने देखिन्छ ।

वर्षौँदेखि राजनीतिक छायामा हुँदै आएको संघको चुनाव यसपटक नयाँ शैलीमा देखिएको थियो  । परम्परागत राजनीतिक पहिचानभन्दा फरक ढंगले ‘टिम’ को नाममा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । चुनावमा टिम बद्री, टिम मंगल र टिम रिफर्म (नारायण) नेतृत्वका तीन प्यानल बनाएर चुनावमा होमिएका थिए । यसअघि संघको चुनाव राजनीतिक दलहरूको छायामा हुने गरेको थियो । नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिने चिकित्सकहरूले ‘प्रजातान्त्रिक’ नामको प्यानल बनाउँथे । कम्युनिस्ट विचारधारासँग निकट चिकित्सकहरूले ‘प्रगतिशील’ प्यानल खडा गर्थे । यद्यपि, प्यानलभित्रका नेतृत्व र उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा राजनीतिक झुकाव पूर्ण रूपमा हराइसकेको भने होइन ।

गणना भएका मत : ४४४२

अध्यक्ष – १ सिट

१. डा. मंगल रावल — १९५४

२. डा. बद्री रिजाल — १९२१

३. डा. नारायण प्रसाद भुसाल — ५१७

वरिष्ठ उपाध्यक्ष – १ सिट

१. डा. सञ्जीव तिवारी – १७५९

२. डा. कीर्तिपाल सुवेदी — १४६८

३. डा. अजय कुमार मिश्र — १००४

महासचिव – १ सिट

१. डा. विश्वराज दवाडी — १६३०

२. डा. कालु सिंह खत्री — १५९३

३. डा. अमृत भुसाल — १०२५

उपाध्यक्ष (प्रदेश संयोजक)

कोशी प्रदेश

१. डा. रोशन खड्का — १९०८

२. डा. टंकाप्रसाद बराकोटी — १४०५

३. डा. हरिशंकर कार्की — ५६६

मधेश प्रदेश

१. डा. अमित रञ्जन मिश्र — १९९०

२. डा. उदयनारायण सिंह — १३४७

३. डा. मोहम्मद अनामुल हक — ५८२

बागमती प्रदेश

१. डा. सुवास भट्टराई — १५३८

२. डा. अरुण शाही — १२३०

३. डा. अकानन्द सिंह — ८६२

४. डा. रुबास नाथ योगी — ४२०

गण्डकी प्रदेश

१. डा. यज्ञराज सिग्देल — १९९९

२. डा. नवराज लाम्दारी — १७५६

लुम्बिनी प्रदेश

१. डा. नन्दा कुमार गुरुङ — १७९७

२. डा. सन्तोष पोखरेल — १४५७

३. डा. लक्ष्मण शर्मा — ७०४

कर्णाली प्रदेश

१. डा. रबिन खड्का — १५६६

२. डा. सरोज गिरी — १५४९

३. डा. अनुप मंगल समाल — ७०१

सुदूरपश्चिम प्रदेश

१. डा. प्रमोद जोशी —२०९०

२. डा. निरज अर्याल — १६९९

कोषाध्यक्ष – १ सिट

१. डा. संयुक्ता आचार्य — १८५३

२. डा. चाँदनी जैसवाल — १३७१

३. डा. विनोद कुमार महसेठ — ६९७

सहसचिव – १ सिट

१. डा. हुलास अग्रवाल — २२७२

२. डा. राम जीवन प्रसाद — १०७९

३. डा. सन्तोष अधिकारी — ७४८

सहकोषाध्यक्ष – १ सिट

१. डा. तेज्सु सिंह मल्ल — १९८४

२. डा. सुवास गुरुङ — १४९८

३. डा. राजकुमार दंगल — ५३०

सदस्य – शीर्ष १०

१ डा. अमित झा – १९१८

२. डा.राकेश साह – १८२५

३. डा. सुमित काफ्ले – १६७१

४ डा. शेषराज घिमिरे – १५९८

५ डा. हिमाल भण्डारी – १५९५

६. डा. पल्पसा श्रेष्ठ – १५५८

७. डा. अरुण उप्रेती – १५४२

८. डा. सुमेध मिश्र – १३९५

९. डा. बिना श्रेष्ठ – १३८५

१०. डा. आरती साह – १११०

चिकित्सक संघमा फेरियो चुनावी शैली : दल होइन, व्यक्तिका प्यानल

