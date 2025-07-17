+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चिकित्सक संघ निर्वाचन विवाद : डा.शाही भन्छन्, नियोजित रूपमा उम्मेदवारी रद्द गरियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १७:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. अरुण शाहीले नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा अन्याय भएको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा आफू अन्यायमा परेको डा. अरुण शाहीले गुनासो गरेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत मेडिकल अंकोलोजिस्ट डा.शाहीले बागमती प्रदेश संयोजक तथा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

प्रकिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन समितिले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध डा. शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर पनि संघले उम्मेदवारी रद्दको निर्णय कायम राखेको गुनासो डा. शाहीको छ ।

निर्वाचन नियमावलीअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि पछि आएर मनोनयन रद्द गरिनु गम्भीर र नियोजित रहेको उनको भनाइ छ । डा. अरुण शाहीको मनोनयन रद्द गर्ने निर्णयमा अन्य चिकित्सकहरूले समेत चिकित्सक संघको केन्द्रीय निर्वाचन प्रक्रियामा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

पृष्ठभूमि : विदेशस्थित उम्मेदवार र मनोनयन प्रक्रिया

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारले मंसिर २ गते (पुस २ गते) मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यही समयमा डा. अरुण शाही क्यान्सर सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वक्ताका रूपमा सहभागी हुन लन्डन जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा थिए । उक्त सम्मेलनको कार्यक्रम करिब ६ महिनाअघि नै तय भइसकेको र अन्तिम समयमा रद्द गर्न असम्भव भएकाले उनी नेपाल बाहिर थिए ।

डा. शाहीले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले होइन, बरू निर्वाचन नियमावली अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग गर्दै मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

निर्वाचन नियमावली र वारेसनामाको व्यवस्था

नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली, २०७० अनुसार उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि (वारेस) मार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसै आधारमा डा. शाहीले नेपाल छोड्नुअघि कानुनी सल्लाह लिएर वारेसनामा तयार पारी आफ्नो प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए । उक्त वारेसनामा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको थियो र प्रारम्भिक रूपमा निर्वाचन समितिले स्वीकार पनि गरेको थियो ।

निर्वाचन समितिको पछिल्लो निर्णय र नयाँ शर्त

डा. शाही विदेश गइसकेपछि, मनोनयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन समितिले वारेसनामा ‘नोटरी प्रमाणित हुनुपर्ने’ नयाँ शर्त लागू गर्‍यो । यो शर्त निर्वाचन नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि समितिले ‘व्यावहारिक सहजता’को नाममा लागू गरेको बताएको छ ।

यसअनुसार डा. शाहीका वारेसले नोटरी प्रमाणित वारेसनामा पेश गरे । उक्त कागजात निर्वाचन कार्यालयले स्वीकार गरी प्रारम्भिक उम्मेदवार सूचीमा डा. शाहीको नामसमेत सार्वजनिक गर्‍यो । यसले सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा भएको सन्देश दिएको देखिन्छ ।

विरोध र मनोनयन रद्द

प्रारम्भिक सूची प्रकाशित भएपछि अर्का उम्मेदवारको तर्फबाट इमेलमार्फत दावी–विरोध दर्ता गरियो । विरोधको मुख्य आधार थियो नोटरी प्रमाणिकरण गर्दा उम्मेदवार स्वयं नोटरी समक्ष उपस्थित नभएको ।

निर्वाचन समितिले नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार ‘लिखत गर्ने व्यक्ति स्वयं नोटरी समक्ष उपस्थित हुनुपर्ने’ व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको भन्दै डा. शाहीको मनोनयन रद्द गर्‍यो । समितिको तर्कअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्देशनात्मक मात्र नभई पूर्णतः बाध्यात्मक हुने भएकाले रित नपुगेको कागजात स्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरियो ।

आधार अस्पष्ट

यस प्रकरणको मूल विवाद यही छ । एकातर्फ निर्वाचन नियमावलीले प्रतिनिधि मार्फत मनोनयनको अधिकार दिएको छ, अर्कोतर्फ नोटरी पब्लिक ऐनको कठोर व्याख्या प्रयोग गरी उम्मेदवार स्वयं उपस्थित नभएको आधारमा मनोनयन रद्द गरिएको डा.शाहीको आरोप छ ।

डा. शाही प्रश्न गर्छन्-वारेसनामाबाट सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेपछि उम्मेदवार स्वयं नोटरीमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता कति युक्तिसंगत छ ? निर्वाचन समितिले आफैं स्वीकार गरी प्रारम्भिक सूचीमा नाम समावेश गरिसकेपछि पछि मनोनयन रद्द गर्नु प्रक्रियागत न्यायसंगत हो कि होइन ?

नियमावलीको धारा ५ अनुसार रित नपुगेको देखिएमा उम्मेदवार वा प्रतिनिधिलाई सूचना दिई सच्याउने मौका दिनुपर्नेमा किन सो अवसर दिइएन ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हस्तक्षेप

नेपाल चिकित्सक संघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता संस्था भएकाले, संघले नियम र कानुन उल्लङ्घन गरेको÷नगरेको हेर्ने अधिकार प्रशासनसँग पनि रहन्छ । डा. शाहीले सोही आधारमा प्रशासनसँग गुहार गरेपछि प्रशासनले कागजात अध्ययन गरी मनोनयन प्रक्रिया नियमसंगत रहेको भन्ने आदेशात्मक राय दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसपछि पनि निर्वाचन समितिले पुनः प्रकाशित अन्तिम नामावलीमा डा. शाहीको नाम समावेश गरेन ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भएको कुरा नै मिल्दैन

निर्वाचन समितिले प्रेस विज्ञप्तिमा ‘समावेशिताको प्रयास’ भन्दै देशबाहिर र दुर्गममा रहेका सदस्यलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले नोटरी प्रमाणित वारेसनामाको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।

तर व्यवहारमा यही व्यवस्था प्रयोग गर्ने उम्मेदवारलाई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बाहिरिन बाध्य पारिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको डा.शाहीको भनाइ छ । समावेशिता भन्ने अवधारणा कागजमा मात्र सीमित रहने कि व्यवहारमा पनि लागू हुने भन्ने प्रश्न यही घटनाले उठाएको छ ।

चिकित्सक संघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित