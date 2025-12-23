रोकियो नेपाल चिकित्सक संघको चुनाव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिले पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण निर्वाचन स्थगित भएको जनाएको छ।
- निर्वाचन समितिले यथाशीघ्र नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
- निर्वाचन पहिलो चरण माघ २ र ३ उपत्यका बाहिर, र १५, १६, १७ माघ उपत्यकाभित्र तोकिएको थियो।
२ माघ, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसारको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको हो ।
समितिले निर्वाचन स्थगित गर्नु कारण पाटन उच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई उल्लेख गरेको छ । समितिले यथाशीघ्र अर्को सूचना जारी गरी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा माघ २ र ३ माघ उपत्यका बाहिर चुनाव तोकिएको थियो । यस्तै उपत्यकाभित्र १५, १६ र १७ माघमा हुने कार्यतालिका थियो ।
पछिल्लो पटक डा.अजयकुमार मिश्रले दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले यथास्थितिमा निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4