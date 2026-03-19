+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भाषा संरक्षणमा लगानीको उचित प्रतिफल देखिएन : मन्त्री श्रेष्ठ

राज्यले लगानी गरिरहने, तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै भाषा नजान्ने हो भने त्यो लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुने उनको भनाइ छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गरिएको लगानीको प्रभावकारिता देखिन आवश्यक रहेको बताए।
  • मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा नेवा र तामाङ भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा स्थापित गरिएको र नियमावली छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
  • प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट व्यवस्था गर्ने छलफल गर्ने जानकारी दिए।

२२ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेको लगानीको प्रभावकारिता देखिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भाषा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाको विकासका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताएका हुन् ।

तर लगानीको उचित प्रतिफल भने नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश सरकारले भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।

भाषा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै उनले वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यले लगानी गरिरहने, तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै भाषा नजान्ने हो भने त्यो लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुने उनको भनाइ छ ।

उनले घर–घर, टोल–टोल र विद्यालयस्तरमै भाषा शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आफ्नै सन्तानलाई मातृभाषा सिकाउन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले व्यावहारिक अभ्यासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले मन्त्रालयले गरेको लगानीको आधारमा कति व्यक्तिले भाषा र लिपि सिके भन्ने तथ्यांक संकलन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले बागमती प्रदेशमा नेवा र तामाङ भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै भाषा सम्बन्धी ऐनको नियमावली टुंग्याउने काममा भने केही ढिला भएको बताए ।

उनले भाषा दिवसको अवसरमा २४ वैशाखमा नियमावली ल्याउने तयारीमा रहे पनि निरन्तर परेको विदाका कारण नसकिएको जानकारी दिए । यद्यपि छिट्टै नै नियमावली ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धनका लागि संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न पूर्णरूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप बजेट व्यवस्था गर्न समेत छलफल गरिने बताए ।

उनले भने, ‘भाषाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसको उपलब्धि कति भयो, कति गर्‍यौं ? यो भाषाका लागि नेवा देय दबुः र तामाङ घेदुङले आफ्नो प्रदेशमा कामकाजीको भाषा बनाउन र यसलाई सरकारी भाषामा स्थापना गर्नका लागि धेरै संघर्षहरू गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले भाषा प्रवर्द्धन   र संस्कृति जोगाउनका लागि आफ्नो मन्त्रालयको बलबुताले भ्याएसम्म लागिरहेका छौं ।’

भाषा संरक्षण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिमालय एयरलाइन्सले दोहामा साताकाे ५ उडान गर्ने

हिमालय एयरलाइन्सले दोहामा साताकाे ५ उडान गर्ने
बैंकिङ कसुर र जबरजस्ती करणी मुद्दाका दुई फरार प्रतिवादी पक्राउ

बैंकिङ कसुर र जबरजस्ती करणी मुद्दाका दुई फरार प्रतिवादी पक्राउ
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई जेठदेखि बचत फिर्ता गरिने

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई जेठदेखि बचत फिर्ता गरिने
इलामको जसबीरेमा जोन एन्ड दि लोकल्स गुञ्जिएपछि

इलामको जसबीरेमा जोन एन्ड दि लोकल्स गुञ्जिएपछि
गगन थापा र शेखर कोइरालाबीच एक घण्टा छलफल

गगन थापा र शेखर कोइरालाबीच एक घण्टा छलफल
‘थ्री इडियट्स’ को सिक्वेल : विक्की कौशल बन्दैछन् चौंथो ‘इडियट’ ?

‘थ्री इडियट्स’ को सिक्वेल : विक्की कौशल बन्दैछन् चौंथो ‘इडियट’ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित