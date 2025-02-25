दोस्रो खेलमा पनि बराबरीमा रोकिए बेल्जियम र इरान

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत लस एन्जलस स्टेडियममा भएको दोस्रो खेलमा बेल्जियम र इजिप्टले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्।
८ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा बेल्जियम र इरान दोस्रो खेलमा पनि बराबरी खेलेका छन् ।
लस एन्जलस स्टेडियममा भएको खेलमा बेल्जियम इरानसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो ।
खेलमा ७० प्रतिशत बल पोजिसन राखेपनि बेल्जियमले गोल गर्न सकेन । खेलको ६६औं मिनेटमा नेथन एङ्गोएले रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि बेल्जियम १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । १० खेलाडीमा सीमित बेल्जियमविरुद्ध पनि इरानले गोल गर्न सकेन ।
पहिलो खेलमा बराबरीमा रोकिएका दुवै टोली दोस्रो खेलमा पनि बराबरीमै रोकिएका छन् । पहिलो खेलमा बेल्जियम इजिप्टसँग र इरान न्यूजिल्यान्डसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका थिए ।
दोस्रो खेलमा पनि बेल्जियम र इरानले एकएक अंक बाँडेका हुन् । समूह ‘जी’ मा २ खेलबाट बेल्जियम र इरानले समान २ अंक जोडेका छन् । एकएक खेल खेलका न्यूजिल्यान्ड र इजिप्टको पनि समान एक अंक छ ।
न्यूजिल्यान्ड र इजिप्ट बिचको खेल आज बिहान पौने ७ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
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