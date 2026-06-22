उरुग्वेले लियो अग्रता

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- अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मियामी स्टेडियममा जारी खेलमा उरुग्वेले केप भर्डेविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
- केप भर्डेका केभिन पिनाले शुरुआती गोल गरे पनि उरुग्वेका म्याक्सी अराजो र अगस्टिन क्यानोबियोले गोल फर्काएर टोलीलाई अग्रता दिलाए ।
८ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा उरुग्वेले केप भर्डेविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मियामी स्टेडियममा जारी खेलमा केप भर्डेको सुरुवाती अग्रता उल्टाउँदै उरुग्वेले अग्रता लिएको हो ।
उरुग्वेका लागि म्याक्सी अराजो र अगस्टिन क्यानोबियोले गोल गरेका छन् । केप भर्डेका केभिन पिनाले एक गोल गरेका छन् ।
२१औं मिनेटमा केभिन पिनाले फ्रिकिकमार्फत गोल गर्दै केप भर्डेलाई ऐतिहासिक अग्रता दिलाएका थिए । ४४औं मिनेटमा म्याक्सी अराजोले उरुग्वेका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अगस्टिनले गोल गर्दै उरुग्वेलाई अग्रतामा पुर्याए ।
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