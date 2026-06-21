आमा र परिवारको अगाडि गोल गर्न पाउनु एउटा सपना पूरा हुनु हो: यमाल

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- स्पेनका १८ वर्षीय फरवार्ड लामिन यमालले साउदी अरेबियाविरुद्ध गोल गर्दै आमा र परिवारको अगाडि खेल्ने सपना पूरा भएको बताएका छन् ।
- उनले "मैले अघिल्लो विश्वकप कक्षाकोठाबाट हेरेको थिएँ" भन्दै मैदानमा आमा र परिवारको अगाडि गोल गर्न पाउनु सपना पूरा भएको उल्लेख गरे ।
- यमाल र मिकेल ओयार्जाबलले गोल गरेको खेलमा स्पेनले साउदी अरेबियालाई ४–० ले पराजित गरेको छ ।
७ असार, काठमाडौं । स्पेनका फरवार्ड लामिन यमालले आमा र परिवारको अगाडि गोल गर्न पाउनु एउटा सपना पूरा भएको बताएका छन् ।
साउदी अरेबियाविरुद्ध गोल गरेपछि १८ वर्षीय स्टार यमालले सुरुवाती खेलाडीको रूपमा आफ्नो पहिलो खेलमै गोल गर्न पाउनु एउटा सपना जस्तै भएको बताएका हुन् । उनले विश्वकपमा पहिलो गोल गरेका हुन् ।
‘मैले अघिल्लो विश्वकप कक्षाकोठाबाट हेरेको थिएँ । त्यसैले रंगशालामा मेरी आमा र परिवारको अगाडि यहाँ गोल गर्न पाउनु मेरा लागि एउटा सपना पूरा हुनु हो,’ उनले भने ।
यमालले गोल गरेको उक्त खेलमा स्पेनले साउदीलाई ४–० ले पराजित गरेको थियो । पहिलो हाफमै ३ गोल गरेपछि गोल गर्ने यमाल र मिकेल ओयार्जाबललाई रेष्ट दिइएको थियो । योजनाअनुसार नै आधा समय खेलेको यमालले बताए ।
‘हाम्रो योजना नै आधा समय खेल्ने, केही समय आराम गर्ने, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा टोलीलाई मद्दत गर्ने थियो,’ उनले भने, ‘पहिलो खेल वास्तवमै हाम्रो जस्तो हुन सकेको थिएन । तर अहिले हामी लयमा फर्किएका छौँ र अझ अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’
केप भर्डेविरुद्धको खेलले टोलीलाई सोच्न बाध्य बनाएको यमालले सुनाए । ‘जित्नुपर्ने जस्तो लागेको खेल बराबरीमा रोकिँदा मन दुख्छ । त्यसले हामीलाई धेरै सोच्न बाध्य बनायो, र हामीले यो खेललाई जसरी अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ । ठ्याक्कै त्यसै गरी अघि बढाउन मद्दत गर्यो,’ उनले भने ।
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