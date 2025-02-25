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फिफा विश्वकप २०२६ :

गिल्बर्टो मोरा: विश्वकपकै कान्छा सुपरस्टार, १७ वर्षमै मेक्सिकोको ढुकढुकी

२०८३ असार ८ गते ९:५० २०८३ असार ८ गते ९:५०

मनिषा थापा

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२३औं संस्करणको विश्वकपमा १ हजार २४८ खेलाडीमध्ये सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन, गिल्बर्टो मोरा । उनी मेक्सिकन फुटबलको नयाँ सुपरस्टार हुन् ।

मनिषा थापा

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News Summary

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  • मेक्सिकोका १७ वर्षीय गिल्बर्टो मोरा सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा सहभागी १ हजार २४८ खेलाडीमध्ये सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन् ।
  • दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध मैदान प्रवेश गर्दै मोरा विश्वकप खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका मेक्सिकन र उत्तर अमेरिका महादेशकै कान्छा खेलाडी बनेका छन् ।
  • उनले १५ वर्षको उमेरमा मेक्सिकन शीर्ष डिभिजन लिगमा गोल गर्दै इतिहास बनाएका थिए भने १६ वर्षमा सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका थिए ।

काठमाडौं । फिफा विश्वकपमा सामान्यतया कसले उपाधि जित्छ? कसले अन्तिम विश्वकप खेल्दैछ ? कसले इतिहास बनाउनेछ ?  गोल्डेन बुट कसको हातमा जाला ? यस्तै चर्चा हुन्छ ।

तर उत्तर अमेरिकाको तीन राष्ट्रमा भइरहेको विश्वकप यसपटक विभिन्न कारणले चर्चा भइरहेको छ ।

त्यसमा चर्चाको एउटा विष हुन्छ युवा र पाका खेलाडीको । त्यसमा पनि सानो उमेरमै विश्वकप जस्तो ठूलो मञ्चका लागि छनोट भएर खेल्दा त्यसको चर्चा झन् धेरै हुन्छ ।

यस्तै चर्चा मेक्सिकोका १७ वर्षीय गिल्बर्टो मोराको पनि छ । २३औं संस्करणको विश्वकपमा १ हजार २४८ खेलाडीमध्ये सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन, उनी ।

तर आत्मविश्वास र खेल बुझाइका हिसाबले सबैभन्दा परिपक्वमध्ये एक । उनको खेल हेर्नेहरु यसै भन्छन् ।

तर आखिर विश्वकप सुरुवातसँगै उनी विश्व फुटबलको आकर्षणको केन्द्र किन बने ? किन युरोपका ठूला क्लबहरू उनको प्रत्येक प्रदर्शनमाथि नजर राखिरहेका छन् ?

यसको उत्तर खोज्न धेरै पछाडि फर्किनु पर्दैन । केवल गत साता भएको विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल सम्झिए पुग्छ ।

त्यो खेल, जसले विश्व फुटबललाई एउटा नयाँ नामसँग अझ नजिकबाट परिचित गरायो ।

जुन ११ । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता फेरि सुरु हुँदै थियो ।

तीन देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विश्वकपको उद्घाटन खेलमा खेल हुँदै थियो ।

स्टेडियम भरिएको थियो । हरियो जर्सीको समुद्र मैदान वरिपरि फैलिएको थियो । झन्डाहरू हावामा फर्फराइरहेका थिए । हजारौं मोबाइलको प्रकाश रातको आकाशमा ताराझैँ चम्किरहेको थियो । ढोलको ताल र समर्थकहरूको गर्जनले वातावरणलाई तरंगित बनाइरहेको थियो ।

अनि त्यसमाथि लगातार एउटा नारा गुञ्जिरहेको थियो, मेक्सिको…मेक्सिको… मेक्सिको..

घरेलु टोली मेक्सिको र प्रतिद्वन्द्वी दक्षिण अफ्रिकाको खेल संचालन भइरहेको थियो । जुलियन क्विनोनेसको गोलमा मेक्सिकोले सुरुवाती अग्रता लिइसकेको थियो ।

दक्षिण अफ्रिका रातो कार्डका कारण दबाबमा थियो ।

समय हुँदै थियो, ६६औँ मिनेट । खेल मेक्सिकोकै नियन्त्रणमा थियो । फोर्थ अफिसियल जुलियनले सब्स्टिच्युट बोर्ड उठाए ।

यस्तो अवस्थामा धेरै प्रशिक्षकहरू अनुभवी खेलाडी रोज्छन् । तर कोच अगिरेले फरक निर्णय लिए । उनले अल्भारो फिदाल्गोकोको स्थानमा जर्सी नम्बर १६ गिल्बर्टोलाई मैदानमा पठाए ।

हजारौं समर्थकको ध्यान मैदानबाट सिधै साइडलाइनतर्फ मोडियो । त्यहाँ उभिएको थियो एउटा किशोर, जसको अनुहारमा अझै बालापनको झल्को थियो, तर डेब्यु खेलमा पनि आँखामा असाधारण आत्मविश्वास देखिन्थ्यो ।

मोराले मैदानमा पाइला राखेसँगै इतिहास बनेको थियो । उनी विश्वकप खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका मेक्सिकन खेलाडी बने र उत्तर अमेरिका महादेशकै पनि कान्छा खेलाडी ।

त्यो क्षण केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थिएन, मेक्सिकन फुटबलको नयाँ पुस्ताको आगमनको संकेत पनि थियो । १७ वर्षमै विश्वकपको मञ्चमा उभिनु आफैंमा असाधारण उपलब्धि मानिन्छ ।

त्यो आफैंमा एउटा इतिहास थियो । तर वास्तविक प्रभाव त्यसपछि देखियो ।

रेकर्ड बनाउनु एउटा कुरा हो, तर मैदानमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नु अर्को ।

मोराले छोटो समयमै आफ्नो खेल शैली र आत्मविश्वासले सबैको ध्यान आकर्षित गरे ।

२४ मिनेटको खेलले संसारको ध्यान खिचियो 

मोराले मैदानमा बिताएको समय धेरै लामो थिएन । उनी खेलबाट लुकेनन्, हराएनन् । बरु सक्रिय रूपमा प्रत्येक मिनेटको सही उपयोग गरे । मैदानमा जोशले छिरेका उनले पहिला बल मागे । पास खेले ।

उनका पासहरू केवल सुरक्षित विकल्प मात्र थिएनन । उनले खेलको लय कायम राख्दै टोलीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरे । स्थान परिवर्तन गरे ।

मोराले निरन्तर चलायमान रहँदै खाली स्थान खोजे । यसले विपक्षीलाई दबाबमा राख्नुका साथै आफ्ना सहकर्मीलाई थप विकल्प पनि प्रदान गर्‍यो । र, खेलको लयमा आफूलाई सहज रूपमा मिसाए ।

विश्वकप डेब्यु खेलिरहेको खेलाडीभन्दा उनी टोलीको नियमित सदस्यजस्तै देखिए । यही सहजताले उनको प्रदर्शनलाई अझ प्रभावशाली बनायो ।

राउल जिमेनेजले दोस्रो गोल थपे र खेल लगभग समाप्त भयो । तर त्यसपछि भएको चर्चा गोलबारे भन्दा धेरै मोराको प्रदर्शनबारे थियो ।

मोराले गोल गरेनन् । असिस्ट पनि दिएनन् । खेल सकिँदा स्कोरबोर्डमा उनको नाम थिएन । तर कहिलेकाहीँ फुटबलमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव गोलले होइन, उपस्थितिले पारको खेल समाप्तिपछि आएका तथ्याङ्कले उनको प्रदर्शनको पुष्टि गरे । आँकडाले मैदानमा देखिएको आत्मविश्वास र प्रभावलाई अझ स्पष्ट बनायो ।

मैदानमा बिताएका केही मिनेटमै उनले १४ पास खेले । खेलेका सबै पास सफल हुनु असाधारण उपलब्धि मानिन्छ ।

उनले केवल रेकर्ड बनाएनन्, अवसर पाएपछि त्यसलाई प्रभावशाली प्रदर्शनमा रूपान्तरण गरे । यही कारण विश्व फुटबलको नजर अहिले मोरामाथि केन्द्रित हुन थालेको छ ।

खेलपछि उनले के भने ?

खेल समाप्त भएपछि पत्रकारहरूले उनलाई घेरे । यो उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो दिन थियो । र उनले त्यसलाई लुकाएनन्, पनि ।

उनले यो दिनलाई आफ्नो ‘छोटो जीवनकै सबैभन्दा राम्रो दिन’ भने । त्यो वाक्य धेरै मानिसहरूलाई मन पर्‍यो । किनकि, त्यो तयार पारिएको उत्तर थिएन ।

त्यो एउटा किशोरको वास्तविक भावना थियो । एक सपना पूरा भएको क्षणको प्रतिक्रिया ।

समाजिक संजालमा उनकै चर्चा

विश्वकप डेब्युपछि मोराको नाम सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो । उनको प्रवेशको भिडियो लाखौं पटक हेरियो । विश्लेषकहरूले उनको खेलका क्लिपहरू पोस्ट गरे भने समर्थकहरूले विभिन्न चर्चित खेलाडीसँग तुलना गर्न थाले । कतिपयले उनलाई भविष्यको स्टार भने, कतिपयले धैर्य गर्न आग्रह गरे ।

तर एउटा कुरामा धेरैजसो सहमत थिए, ‘यो खेलाडी विशेष छ ।‘

यसैबीच, फिफामा प्रकाशित एक लेखमा मेक्सिकोका प्रशिक्षक जेभिएर अगिरेले मोराबारे भनेका थिए, ‘केही खेलाडीहरू विश्वकपको विशाल मञ्च र घरेलु दबाबका कारण सुरुवातमा नर्भस देखिएका थिए । तर उनमा डर थिएन, आत्मविश्वास थियो । उनीमा बेन्जामिन गालिन्दो र कुआउतेमोक ब्लान्कोजस्ता दुर्लभ प्रतिभाको श्रेणीमा पर्ने खेलाडी हो । अहिले मेक्सिकोसँग उत्कृष्ट खेलाडी छ ।’

त्यस्तै, टिहुआनाका प्रशिक्षक सेबास्टियन अब्रेउले अझ ठूलो दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘उमेर कागजमा १७ वर्ष मात्र होला, तर उसको प्रशिक्षण, व्यवहार र खेल हेर्दा २५–२६ वर्षको अनुभवी खेलाडी जस्तो लाग्छ । पछिल्लो १५–२० वर्षमा मेक्सिकन फुटबलबाट आएको सबैभन्दा ठूलो प्रतिभा हो ।’

कसरी पुगे मोरा विश्वकपको मैदान ? कसरी सुरु भयो, कलिलो उमेरमा यो यात्रा ?

१४ अक्टोबर २००८ मा दक्षिणी मेक्सिकोको टुक्स्टला गुटिएरेजमा जन्मिएका हुन्,  मोरा । उनका बुवा गिल्बर्टो मोरा ओलाया पूर्व फुटबल खेलाडी थिए, जो मेक्सिकोको लिगमा चियापासको जगुआरेस क्लबमा खेलेका थिए र अहिले टिजुआना क्लबको युवा प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिरहेका छन् । यही कारणले पनि उनमा सानैबाट फुटबलमा आर्कषण भयो ।

ईएसपीएन र याहू स्पोर्ट्समा प्रकिशत समाचारअनुसार मोराले सानैदेखि आफ्ना बुवाको निर्देशनमा फुटबल सिके । राम्रो प्रशिक्षणको लागि परिवार चियापासबाट टिजुआना सरेको थियो । घरमा बलको कमी थिएन, तर भव्य सम्पन्न सुविधा पनि थिएन ।

सानैदेखि उनी अरू बालबालिकाभन्दा फरक थिए । अरू बच्चाहरू बल हान्न र दौडिन व्यस्त हुन्थे, उनी भने मैदानमा खेल बुझ्ने प्रयास गर्थे । कहाँ पास दिने ? कुन खाली स्थान छ ? कसरी टोलीको लय बढाउने र कसलाई जोड्ने भन्ने कुरामा उनको ध्यान रहन्थ्यो ।

ईएसपीएनको रिपोर्ट अनुसार टिजुआना क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रमा पुग्दा प्रशिक्षकहरू छक्क परेका थिए । उनी भन्थे, ‘यो केटा उमेरभन्दा निकै परिपक्व छ, उसको निर्णय क्षमता र फुटबल बुझाइ उल्लेखनीय छ ।’

१५ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक मैदानमा

अगस्ट २०२४ । धेरै किशोरहरू विद्यालयको कक्षामा बसिरहेका थिए । तर मोरा मेक्सिकोको शीर्ष डिभिजन लिगा एमएक्समा इतिहास लेखिरहेका थिए ।

१५ वर्षको उमेरमा उनले टिहुआनाका लागि डेब्यु मात्र गरेनन्, गोल पनि गरे ।

यससँगै उनी मेक्सिकन शीर्ष डिभिजन इतिहासकै सबैभन्दा कम उमेरमा गोल गर्ने खेलाडी बने । पूरै देश स्तब्ध बन्यो ।

राष्ट्रिय टोलीको ढोका खुल्यो

जनवरी २०२५ मा अर्को ठूलो उपलब्धि आयो । मोराले १६ वर्षको उमेरमा मेक्सिकोको सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरे ।

यससँगै उनी राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने सबैभन्दा कान्छा मेक्सिकन खेलाडी बने ।

धेरै खेलाडीलाई त्यो अवसरसम्म पुग्न दशक लाग्छ । मोराले भने किशोरावस्थामै त्यो ढोका खोले ।

तर उनी त्यहाँ केवल अनुभव बटुल्न पुगेका थिएनन् । उनी आफूलाई प्रमाणित गर्न पुगेका थिए ।

गोल्ड कपले बनायो राष्ट्रिय नायक

२०२५ को कोन्काकाफ गोल्ड कप मोराको जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो ।

मुख्य प्रशिक्षक हाभियर अगिरेले उनलाई प्रतियोगितामा समावेश गर्दा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । तर अगिरेलाई थाहा थियो, उनीसँग असाधारण प्रतिभा छ । र, त्यो प्रतिभा देखाउने दिनको दुरी धेरै टाढा थिएन ।

साउदी अरेबियाविरुद्धको क्वार्टरफाइनलमा मोराले डेब्यु गरे ।

त्यसपछि होन्डुरसविरुद्धको सेमिफाइनलमा राउल जिमेनेजको निर्णायक गोलका लागि उत्कृष्ट असिस्ट दिए ।

त्यो क्षणपछि उनी केवल प्रतिभाशाली किशोर रहेनन् । उनी राष्ट्रिय टोलीको योजनाको हिस्सा बने ।

यी उपलब्धिले उनलाई प्रशिक्षक हाभियर अगिरेको विश्वकप टोलीमा स्थान दिलायो । विश्वकप अघि नै टिजुआना क्लबले उनलाई नयाँ तीन वर्षको ठूलो सम्झौता दियो र प्रसिद्ध नम्बर १० जर्सी प्रदान गर्‍यो ।  रियल मड्रिड, बार्सिलोना, म्यानचेस्टर सिटी जस्ता ठूला क्लबको चासो हुँदाहुँदै पनि उनले टिजुआनामै रहने निर्णय गरे ।

यू–२० विश्वकपमा विश्वको ध्यान

चिलीमा सम्पन्न यू–२० विश्वकप २०२५ मा मोराले आफ्नो प्रतिभा विश्वसामु प्रस्तुत गरे । स्पेनविरुद्ध गोल, ब्राजिलविरुद्ध प्रभावशाली प्रदर्शन । मोरक्कोविरुद्ध उत्कृष्ट खेल नियन्त्रण ।

मेक्सिको क्वार्टरफाइनलसम्म पुग्दा टोलीको आक्रमणको केन्द्रमा मोरा थिए ।

१६ वर्षको किशोरले विश्वका उत्कृष्ट युवा खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई विशेष साबित गरिसकेका थिए ।

हाल मेक्सिकोले दोस्रो खेल पनि जीत हासिल गरि सकिसकेको छ । मेक्सिकोको यात्रा अझै बाँकी छ । मेक्सिकोले पनि विस्तारै उपाधि दाबेदारको रुपमा देखिएको छ ।

हामी नै दाबेदार हौँ’

विश्वकप खेल्ने सपना अधिकांश १७ वर्षे खेलाडीको लागि नै ठूलो कुरा हुन्छ ।

तर मोरा फरक सोच राख्छन् । विश्वकपअघि उनले भनेका थिए, ‘म मेक्सिकोलाई यो विश्वकपको प्रमुख दाबेदार देख्छु । हामी घरेलु मैदानमा खेलिरहेका छौँ, त्यसैले हामी बलियो स्थितिमा छौँ ।’

दोस्रो खेलमा बेन्चमै

दक्षिण कोरियाविरुद्धको खेलअघि धेरैले गिल्बर्टो मोराले थप खेल समय पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर मेक्सिकोको १–० जितमा उनी मैदान उत्रिएनन् ।

प्रशिक्षक हाभियर अगिरेले कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर विश्वकपजस्तो लामो प्रतियोगितामा युवा खेलाडीलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नु सामान्य मानिन्छ ।

यद्यपि, १७ वर्षको उमेरमै विश्वकप टोलीमा स्थान पाउनु उनीप्रतिको ठूलो विश्वासको संकेत हो । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको प्रभावशाली डेब्युपछि समूह चरणको अन्तिम खेल वा नकआउट चरणमा मोराले फेरि अवसर पाउन सक्छन् ।

यदि त्यसो भयो भने, विश्व फुटबलको नजर फेरि त्यही किशोरमाथि केन्द्रित हुनेछ ।

पेले, एम्बाप्पे अनि मोरा

विश्वकपले धेरै किशोर प्रतिभालाई विश्व फुटबलको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ । सन् १९५८ मा १७ वर्षीय पेलेले ब्राजिललाई विश्वकप जिताएर इतिहास लेखे । सन् १९९८ मा १८ वर्षीय माइकल ओवेनले अर्जेन्टिनाविरुद्धको गोलबाट विश्वलाई चकित बनाए । सन् २०१८ मा १९ वर्षीय किलियन एमबाप्पेले फ्रान्सलाई विश्वकपको शिखरसम्म पुर्‍याए ।

अहिले मोरा विश्व फुटबल फेरि उत्सुकता जगाउने उनी अर्को किशोर खेलाडी हुन् ।

अहिले कसैले उनलाई पेले वा एमबाप्पेसँग तुलना गरिरहेको छैन । तर एउटा समानता अवश्य छ, विश्वकप सुरु हुनुअघि नै उनीबारे संसार बोल्न थालेको छ । त्यो आफैंमा असाधारण कुरा हो । विश्वकपअघि नै हेर्न लायक प्रतिभाको सूचीमा उनको नाम समावेश थियो ।

फिफा विश्वकप २०२६ मा चम्किन सक्ने ५ युवा खेलाडी

विश्वकप २०२६ मा संसारका धेरै आँखा मेस्सी, एम्बाप्पे, यामाल वा रोनाल्डोतर्फ हुनेछ । तर मेक्सिकोवासीकोको नजर एउटा १७ वर्षीय किशोरमाथि टिकेको छ ।

किनकि, उनीहरू विश्वास गर्न थालेका छन्, सायद विश्वकपले आफ्नो अर्को महान कथा भेट्टाइसकेको छ । र, त्यस कथाको नाम हो, गिल्बर्टो मोरा ।

फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
मनिषा थापा
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