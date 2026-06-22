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फिफा विश्वकप २०२६ :

विश्वकपमा मेसीको कीर्तिमान नै कीर्तिमान

२०८३ असार ९ गते १:०५ २०८३ असार ९ गते १:०५

गोविन्दराज नेपाल

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विश्वकपमा सर्वाधिक गोल, सर्वाधिक खेल देखि सर्वाधिक खेल जित्ने, सर्वाधिक गोल्डेन बल जित्ने सम्मको कीर्तिमान मेसीले बनाइसके । यस्तो लाग्छ मेसी कीर्तिमानको पछि होइन कीर्तिमान नै मेसीको लागि पर्खिरहेको छ ।

गोविन्दराज नेपाल

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काठमाडौं । लियोनल मेसी र फिफा विश्वकपको कीर्तिमान पर्याय ने बनेको छ ।

मेसीले विश्वकपमा जति खेल खेल्दै जान्छन् उति मे कीर्तिमान बन्दै जान्छ । मेसी कीर्तिमान तोड्नै नयाँ नयाँ कीर्तिमान लेखाउँदै अघि बढेका छन् ।

यस्तो लाग्छ मेसी कीर्तिमानको पछि होइन कीर्तिमान नै मेसीको लागि पर्खिरहेको छ ।

फिफा विश्वकपको ९६ वर्षे इतिहासमा मेसीले विश्वकपमा सर्वाधिक खेल्ने खेल्ने सर्वाधिक गोल गर्ने देखि विभिन्न खालको कीर्तिमान बनाइसकेका छन् ।

हाल उत्तर अमेरिकामा भइरहेको फिफा विश्वकप २०२६ मा मेसीले हरेक खेलमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् ।

सोमबार राती डालास स्टेडियममा अस्ट्रिया विरुद्ध दुई गोल गर्दै मेसी विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक १८ गोल गर्ने खेलाडी बने ।

समूह जे मा पहिलो खेलमा अल्जेरिया विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दे जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजसँगै सर्वाधिक १६ गोलको कीर्तिमान बराबरी गरेका मेसीले लगत्तै अर्को खेलमा क्लोजको कीर्तिमान भंग गर्दे एकल कीर्तिमान बनाए ।

अस्ट्रिया विरुद्ध आठौं मिनेटमै पेनाल्टी मिस गरेका मेसीले ३८औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए भने इन्जुरी टाइममा दोस्रो गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको जित पक्का गरेका थिए ।

सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपमा डेब्यु गरेका मेसीले छैटौं विश्वकपमा आएर सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान बनाएका हुन् ।

मेसीले गर्ने हरेक गोल अहिले कीर्तिमान जस्ते बनेको छ ।

अल्जेरिया विरुद्ध उनले आफ्नो विश्वकप करियरकै पहिलो ह्याट्रिक गरे । त्यही खेलमा गोल गरेपछि उनी पाँच फरक विश्वकपमा गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी समेत बने । यस्तै मेसी विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने सबैभन्दा पाका खेलाडी समेत बने । यसअघि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ३३ वर्षको उमेरमा ह्याट्रिक गरेका थिए भने मेसीले ३८ वर्षको उमेरमा विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने कीर्तिमान बनाए ।

अस्ट्रिया विरुद्ध गोलपछि उनी विश्वकपको सर्वाधिक गोलकर्ता मात्र बनेनन् विश्वकपमा लगातार ६ खेलमा गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी समेत बने ।

फ्रान्सका जस्ट फोन्टेनले सन् १९५८ र ब्राजिलका जर्जिन्होले सन् १९७० मा लगातार ६ खेलमा गोल गरेका थिए ।

मेसीले सन् २०२२ को कतार विश्वकपमा लगातार चार र २०२६ को विश्वकपमा लगातार दुई गरी लगातार ६ खेलमा गोल गरेका हुन् । चार वर्षअघि अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उपाधि जिताउँदा मेसीले फाइनलमा २ गोल गरेका थिए । उनले समुह चरणको सुरुवाती दुई खेलमा साउदी अरेबिया र मेक्सिको विरुद्ध गोल गरेका थिए । त्यसपछि पोल्यान्ड विरुद्ध गोल नगरेपनि प्रिक्वाटरफाइनल, क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलमा लगातार गोल गरे ।

यस विश्वकपमा सुरुवाती दुई खेलमा गोल गरेपछि मेसीले लगातार ६ खेलमा गोल गरेका हुन् ।

यस्तै मेसीले विश्वकपमा समूह चरण देखि प्रिक्वाटरफाइनल, क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलसम्म सबै चरणमा गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान पनि बनाएका छन् ।

मेसी आफ्नो टिनएज, ट्वेन्टिज र थर्टिजमा विश्वकपमा गोल गर्ने पनि पहिलो खेलाडी हुन् । साथे उनी विश्वकपमा गोल गर्ने अर्जेन्टिनाको सबेभन्दा कान्छो र सबैभन्दा पाका खेलाडी समेत हुन् ।

सर्वाधिक खेल र सर्वाधिक जित

मेसीले फिफा विश्वकपमा गोल गर्नेमा मात्र होइन खेल खेल्ने र जित्नेमा पनि कीर्तिमान बनाएका छन् ।

लगातार छैटौं पटक विश्वकप खेल्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका मेसी विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडी समेत हुन् । यसे विश्वकपमा मेसी पछि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि लगातार छैटौं पटक विश्वकप खेल्ने खेलाडी बनेका छन् ।

१९ वर्षको उमेरमा २००६ मा विश्वकपमा डेब्यु गरेदेखि मेसीले लगातार विश्वकप खेलेका छन् ।

यस्ते विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमान पनि मेसीकै नाममा छ । सन् २०२२ को कतार विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्स विरुद्ध उनले सर्वाधिक २६ खेल खेल्ने कीर्तिमान बनाएका थिए । यस संस्करण समूह चरणको दुई खेल खेलेपछि विश्वकपमा उनको खेल संख्या २८ पुगेको छ ।

यस्तै मेसी विश्वकपमा सर्वाधिक खेल जित्ने खेलाडी समेत बनेका छन् ।

यसअघि अल्जेरिया विरुद्धको खेल जित्दे मेसीले जर्मनीका क्लोजसँगै सर्वाधिक १७ खेल जित्ने कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए । अब उनी विश्वकपमा सर्वाधिक १८ खेल जित्ने खेलाडी बनेका छन् ।

यस्तै मेसीले विश्वकपमा लगातार पाँच विश्वकपमा असिस्ट गर्ने कीर्तिमान पनि बनाएका छन् । यस विश्वकपमा गोलका लागि असिस्ट गरे उनी लगातार ६ विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी हुनेछन् ।

विश्वकपमा सर्वाधिक असिस्ट गर्नेमा पनि मेसी संयुक्त रुपमा शीर्ष स्थानमा छन् । अर्जेन्टिनी लेजेन्ड डिएगो म्याराडोना र मेसीले सर्वाधिक ८ असिस्ट गरेका छन् । थप एक असिस्ट गरेमा मेसीले सर्वाधिक असिस्टको कीर्तिमान पनि आफ्ने नाममा लेखाउने छन् ।

विश्वकप उपाधि र दुई गोल्डेन बल

मेसीले एक पटक विश्वकप जितेर आफ्नो करियरलाई पनि पूर्ण बनाइसकेका छन् । साथे उनले व्यक्तिगत अवार्डमा पनि कीर्तिमान राखेका छन् । मेसी विश्वकपमा दुई पटक गोल्डेन बल अवार्ड जित्ने एक्ला खेलाडी समेत हुन् ।

सन् २०१४ मा अर्जेन्टिनालाई फाइनलमा पुर्‍याएर उपाधि जित्न नसकेपनि मेसीले गोल्डेन बल जितेका थिए भने २०२२ मा विश्वकप उपाधि सँगे गोल्डेन बल अवार्ड समेत जितेका थिए ।

यस्तै मेसीले विश्वकपमा सर्वाधिक ११ प्लेअर अफ दि म्याच अवार्ड समेत जितेका छन् ।

मेसीले विश्वकपमा सबेभन्दा धेरै मिनेट पनि खेलेका छन् । उनले २ हजार ४०० भन्दा बढी मिनेट खेलेका छन् । यस्तै विश्वकपमा सर्वाधिक ६७ चान्स क्रिएट गर्ने कीर्तिमान पनि मेसीकै नाममा छ ।

फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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