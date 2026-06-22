यो निकै संघर्षपूर्ण र कडा मिहिनेतबाट प्राप्त भएको होः मेस्सी

९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा कीर्तिमानी गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले यो जित निकै संघर्षपूर्ण र कडा मिहिनेतबाट प्राप्त भएको बताएका छन् ।
अष्ट्रियामाथि २–० को जित निकालेर नकआउट चरणमा प्रवेश गरेपछि कप्तान मेस्सीले यो जितले अगाडिको यात्राका लागि मानसिक शान्ति दिने बताएका हुन् ।
‘इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा म यो जितबाट साँच्चै धेरै खुसी छु । विशेष गरी यो एकदमै महत्वपूर्ण जित हो । निकै संघर्षपूर्ण र कडा मिहिनेतबाट प्राप्त भएको हो । जसले हामीलाई अगाडिको यात्राका लागि मानसिक शान्ति दिन्छ,’ उनले भने ।
खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको मेस्सीले बताए । उनले भने, ‘यो विश्वकप हो । खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक र तीव्र गतिको थियो । र हामी ६ अंक जोड्न तथा अर्काे चरणका लागि छनोट भइसकेकोमा खुसी छौँ ।’
उक्त खेलमा दुई गोल गरेका मेस्सीले जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजलाई पछि पार्दै सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमानसमेत बनाएका छन् । उनले विश्वकपमा १८ गोल गरिसकेको छन् ।
समूह ‘जे’ मा अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रो जित निकाल्दै ६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । अष्ट्रिया २ खेलबाट ३ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ । समान एक खेल खेलेका जोर्डन र अल्जेरिया अंकविहीन छन् ।
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