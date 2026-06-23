एम्बाप्पेको गोलमा फ्रान्सलाई अग्रता

९ असार, काठमाडौं । कप्तान किलियन एम्बाप्पेको गोलमा फ्रान्सले फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत इराकविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
फिलाडेल्फिया स्टेडियममा जारी खेलको १४औं मिनेटमा एम्बाप्पेले गोल गर्दै फ्रान्सलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
उनले डिबक्सभन्दा केही बाहिरबाट गरेको प्रहार इराकका गोलकिपरले रोक्ने कुनै अवसर नै पाएनन् ।
जारी विश्वकपमा तेस्रो गोल गरेका एमबाप्पेले विश्वकपमा यो १५औं गोल हो । उनले सर्वाधिक गोल गर्नेमा ब्राजिलका रोनाल्डोसँग बराबरी गरेका छन् । एमबाप्पे अब दोस्रो स्थानका मिरोस्लाभ क्लोज भन्दा १ र सर्वाधिक गोलकर्ता लियोनल मेसी भन्दा ३ गोलले पछि छन् ।
पहिलो खेलमा फ्रान्सले सेनेगनलाई ३–१ ले हराउँदा इरान नर्वेसँग ४–१ ले पराजित भएको थियो ।
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