+
English edition
फिफा विश्वकप २०२६ :

अर्जेन्टिना, फ्रान्स र नर्वेको नजर नकआउट राउण्डमा, मेसी, एमबाप्पे र हालान्ड गोल्डेन बुटको दौडमा

२०८३ असार ८ गते १०:४६ २०८३ असार ८ गते १०:४६

अनलाइनखबर

Shares

पहिलो खेलको जितको लयलाई निरन्तरता दिँदै तीनै टोली दोस्रो जितसहित नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । विश्वभरका फुटबल समर्थकहरुको नजर भने तीन फरक पुस्ताका सुपरस्टार मेसी, एमबाप्पे र हालान्डमा केन्द्रित हुनेछ ।

अनलाइनखबर

Shares

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लियोनल मेसीको पहिलो विश्वकप ह्याट्रिकको मद्दतमा साविक विजेता अर्जेन्टिनाले अल्जेरियालाई ३-० ले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको छ ।
  • कप्तान केलिएन एमबाप्पेको दुई गोलको सहयोगमा साविक उपवियेता फ्रान्सले सेनेगललाई ३-१ ले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ ।
  • २८ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको नर्वेले एर्लिङ हालान्डको दुई गोलको मद्दतमा इराकलाई ४-१ ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ ।

८ असार, काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिना, साविक उपविजेता फ्रान्स र २८ वर्षपछि विश्वकप खेलिरहेको नर्वेले फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा प्रभावशाली जितसहित सुखद सुरुवात गरे ।

उत्तर अमेरिकाको तीन राष्ट्रमा संयुक्त रुपमा आयोजना भइरहेको २३औं संस्करणको विश्वकपले नयाँ नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ भने विश्व फुटबलको ध्यान नै अहिले त्यतैतर्फ छ ।

तीनै टिममा रहेका स्टार खेलाडीहरु लियोनल मेसी, केलिएन एमबाप्पे र एर्लिङ हालान्डले पनि पहिलो खेलमै शानदार प्रदर्शन गर्दै एक भन्दा बढी गोल गरे ।

पहिलो खेलको जितको लयलाई निरन्तरता दिँदै तीनै टोली दोस्रो जितसहित नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । विश्वभरका फुटबल समर्थकहरुको नजर भने तीन फरक पुस्ताका सुपरस्टार मेसी, एमबाप्पे र हालान्डमा केन्द्रित हुनेछ ।

कीर्तिमानी मेसीले विश्वकप इतिहासमै आफ्नो पहिलो ह्याट्रिक गर्दा अर्जेन्टिनाले अल्जेरियालाई ३-० ले हरायो । मेसीले विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने मिरोस्लाभ क्लोजको कीर्तिमान पनि बराबरी गरे ।

यस्तै कप्तान एमबाप्पेको दुई गोलमा फ्रान्सले सेनेगललाई ३-१ ले हरायो । यस खेलमा एमबाप्पेले फ्रान्सका लागि सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान बनाउँदै ओलिभर जिरुडलाई पछि पारे । साथै एमबाप्पेले विश्वकपमा गोलसंख्या १४ पुर्‍याए ।

अर्कोतर्फ विश्व फुटबलकै घातक स्ट्राइकर हालान्डले विश्वकपमा डेब्युमै दुई गोल गर्दै त्यसलाई सुखद बनाए । उनकै दुई गोलमा नर्वेले इराकलाई ४-१ ले हराउँदै पहिलो जित हात पार्‍यो ।

अब अर्जेन्टिना, फ्रान्स र नर्वेले दोस्रो खेल खेलिरहँदा पहिलो खेलकै लय कायम राख्दै लगातार दोस्रो जित हात पार्ने र नकआउट चरणमा स्थान बनाउने तर्फ छ ।

समूह जे मा रहेको अर्जेन्टिनाले सोमबार राती पौने ११ बजे अस्ट्रियासँग खेल्नेछ । अस्ट्रियाले पनि पहिलो खेलमा जोर्डनलाई ३-१ ले पराजित गरेर विजयी सुरुवात गरिसकेको छ ।

यस्तै समूह एफमा रहेको फ्रान्सले इराकसँग खेल्नेछ । यो खेल मंगलबार बिहान पौने ३ बजे सुरु हुनेछ । यही समूहको अर्को खेलमा नर्वेले सेनेगलसँग खेल्नेछ । यो खेल मंगलबार बिहान पौने ६ बजे सुरु हुनेछ । २८ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको नर्वे यो खेल जित्दै नकआउट चरणमा पुग्ने लक्ष्यमा हुनेछ । पछिल्लो पटक १९९८ मा विश्वकप खेल्दा नर्वे नकआउट चरणमा पुगेको थियो तर इटलीसँग १-० ले पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो ।

तीन टोलीको तीन खेलको चर्चासँगै स्टार खेलाडीहरुको चर्चा पनि उस्तै हो । पहिलो खेलमै मल्टिपल गोल गर्दै गोल्डेन बुट अवार्डमा समेत आफ्नो दाबेदारी पेश गरिसकेका छन् ।

त्यसैले दोस्रो खेलमा पनि विश्वभरका फुटबलसमर्थकको नजर यी तीन स्टार खेलाडीमै हुनेछ ।

चार वर्षअघि अर्जेन्टिनालाई कतारमा आफ्नै कप्तानीमा विश्वकप उपाधि जिताएर करियर पूर्ण बनाइसकेका ३८ वर्षीय मेसी उस्तै जोशका साथ खेलिरहेका छन् । उनले विश्वकपमा कीर्तिमान माथि कीर्तिमान थपिरहेका छन् र करिब एक दर्जन कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाइसकेका छन् ।

अब अस्ट्रिया विरुद्ध एक गोल मात्र गरेपनि मेसी फिफा विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बन्नेछन् । सर्वाधिक ६ पटक विश्वकप खेल्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान देखि विश्वकपमा सर्वाधिक खेल (२७) खेल्ने कीर्तिमान मेसीकै नाममा छ ।

अब मेसीको लक्ष्य अर्जेन्टिनालाई लगातार दोस्रो पटक उपाधि दिलाउनेतर्फ छ । मेसीले विश्वकपमा लगातार पाँच खेलमा गोल गरेका छन् । यस्तो उपलब्धी हासिल गर्ने उनी पहिलो अर्जेन्टाइन खेलाडी हुन् । विश्वकपमा लगातार ६ खेलमा गोल गर्ने कीर्तिमान फ्रान्सका जस्ट फोन्टेन (१९५८) र ब्राजिलका जर्जिन्हो (१९७०) को नाममा छ । यदी मेसीले अस्ट्रिया विरुद्ध गोल गरेमा यो कीर्तिमान बराबरी गर्नेछन् ।

यस्तै मेसीको विरुद्ध चार वर्षअघि फाइनल खेलेका एमबाप्पे मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोपछि विश्वकप फुटबलको नयाँ स्टारको रुपमा छन् । उनले अर्जेन्टिना विरुद्ध फाइनलमै ह्याट्रिक गरेका थिए ।

फ्रान्सलाई लगातार तेस्रो पटक फाइनल पुर्‍याउने र तेस्रो पटक च्याम्पियन बनाउने लक्ष्यमा एमबाप्पे र उनको टोली छ ।

एमबाप्पे पनि विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने लाइनमा अगाडि छन् । पहिलो खेलमा दुई गोल गर्दै १४ गोल पुर्‍याएका उनी संयुक्त रुपमा तेस्रो स्थानमा छन् ।

यस्तै नर्वेका २५ वर्षीय फरवार्ड हालान्ड अहिले विश्वकप फुटबलमा गोल मेसिनको रुपमा छन् । म्यानचेस्टर सिटीबाट लगातार प्रिमियर लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका उनले नर्वेका लागि ५१ खेलमा ५७ गोल गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय टिममा उनको गोल औषत हरेक खेलमा १ भन्दा बढी हुन्छ । जुन विश्व फुटबलमा दुर्लभ मानिन्छ ।

तीन ठूला टिमको खेल अनी तीन स्टार खेलाडी मैदानमा उत्रिँदा विश्वकपको रौनक नै बेग्लै हुनेछ र समर्थकहरु फेरि पनि तीनै स्टारको खेल हेर्ने प्रतिक्षामा छन् ।

फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
छुटाउनुभयो कि?

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
राष्ट्रिय समाचार

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
राष्ट्रिय समाचार

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
राष्ट्रिय समाचार

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

अर्जेन्टिना, फ्रान्स र नर्वेको नजर नकआउट राउण्डमा, मेसी, एमबाप्पे र हालान्ड गोल्डेन बुटको दौडमा

अर्जेन्टिना, फ्रान्स र नर्वेको नजर नकआउट राउण्डमा, मेसी, एमबाप्पे र हालान्ड गोल्डेन बुटको दौडमा

विश्वकपमा पहिलो जितपछि इजिप्टका कप्तानः यो अविश्वसनीय छ, यसलाई शब्दमा कसरी व्यक्त गरुँ

विश्वकपमा पहिलो जितपछि इजिप्टका कप्तानः यो अविश्वसनीय छ, यसलाई शब्दमा कसरी व्यक्त गरुँ

गिल्बर्टो मोरा: विश्वकपकै कान्छा सुपरस्टार, १७ वर्षमै मेक्सिकोको ढुकढुकी

गिल्बर्टो मोरा: विश्वकपकै कान्छा सुपरस्टार, १७ वर्षमै मेक्सिकोको ढुकढुकी

विश्वकपमा इजिप्टको ऐतिहासिक जित, समूह जी को शीर्ष स्थानमा

विश्वकपमा इजिप्टको ऐतिहासिक जित, समूह जी को शीर्ष स्थानमा

सलाहको गोलमा इजिप्टले लियो अग्रता

सलाहको गोलमा इजिप्टले लियो अग्रता

इजिप्टले फर्कायो बराबरी गोल

इजिप्टले फर्कायो बराबरी गोल

ट्रेन्डिङ

स्पेनविरुद्ध चम्किएका भोजिन्हाका फलोअर्स १० घन्टामै ५० हजारबाट पुगे ५० लाख

स्पेनविरुद्ध चम्किएका भोजिन्हाका फलोअर्स १० घन्टामै ५० हजारबाट पुगे ५० लाख
नेदरल्यान्ड्सका ब्रोबीको दुई गोल

नेदरल्यान्ड्सका ब्रोबीको दुई गोल
विश्वकपसँगै फुटबल सम्बन्धी यी फिल्म हेर्ने कि !

विश्वकपसँगै फुटबल सम्बन्धी यी फिल्म हेर्ने कि !
बहुप्रतीक्षित खेलमा ब्राजिल र मोरक्को भिड्दै, स्कटल्यान्ड र हाइटी उत्साहित

बहुप्रतीक्षित खेलमा ब्राजिल र मोरक्को भिड्दै, स्कटल्यान्ड र हाइटी उत्साहित
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : इरान लगातार च्याम्पियन

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : इरान लगातार च्याम्पियन
एन्जल्स हार्ट भलिबल शनिबारदेखि

एन्जल्स हार्ट भलिबल शनिबारदेखि

वेबस्टोरिज

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories

फिचर

सबै
विश्वकपमा क्यानडाको ऐतिहासिक जित

विश्वकपमा क्यानडाको ऐतिहासिक जित

फिफा विश्वकप : अस्ट्रेलियाले लियो अग्रता

फिफा विश्वकप : अस्ट्रेलियाले लियो अग्रता

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  