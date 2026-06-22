विश्वकपमा पहिलो जितपछि इजिप्टका कप्तानः यो अविश्वसनीय छ, यसलाई शब्दमा कसरी व्यक्त गरुँ

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- इजिप्टले सोमबार न्यूजिल्यान्डलाई हराउँदै फिफा विश्वकपको इतिहासमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।
- जितपछि इजिप्टका कप्तान मोहम्मद सलाहले भने, "यो अविश्वसनीय छ । म यसलाई शब्दमा कसरी व्यक्त गरुँ, मलाई थाहा छैन ।"
- सन् १९३४ देखि विश्वकप खेल्न थालेको इजिप्टले यसअघि १९९० र २०१८ को संस्करणमा कुनै जित निकाल्न सकेको थिएन ।
८ असार, काठमाडौं । विश्वकपमा इतिहासमा पहिलो जितपछि इजिप्टका कप्तान मोहम्मद सलाहले यो इजिप्टियन फुटबलकोे इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट उपलब्धिहरूमध्ये एकको रूपमा सम्झिने बताएका छन् ।
फिफा विश्वकपअन्तर्गत सोमबार न्यूजिल्यान्डलाई हराएपछि कप्तान सलाहले यो जित अविश्वसनीय रहेको बताए ।
‘यो अविश्वसनीय छ । म यसलाई शब्दमा कसरी व्यक्त गरुँ, मलाई थाहा छैन । यो सबै खेलाडी र स्टाफका लागि एउटा ठूलो उपलब्धि होस्,’ उनले भने ।
पहिलोपटक सन् १९३४ को विश्वकपमा सहभागी भएको इजिप्टले त्यसयता १९९० र २०१८ को विश्वकप खेलेको थियो । तर, कुनै पनि जित निकाल्न सकेको थिएन । यसपटक पहिलो खेलमा बराबरी खेलेको इजिप्टले दोस्रो खेलमा पुनरागमन जित निकालेको हो । कप्तान सलाहले इजिप्ट यसपटकको विश्वकपमा दोस्रो चरणमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘आशा छ हामी समूह चरणमा यसरी नै अघि बढ्न सक्नेछौँ । र हामी इतिहास रच्दै अर्काे चरणका लागि छनोट हुन सफल हुनेछौँ,’ उनले भने, ‘आउने वर्षहरूमा यसलाई इजिप्टियन फुटबलकोे इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट उपलब्धिहरूमध्ये एकको रूपमा सम्झिनेछ । हामीले आजको दिनलाई र भोलिको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ । र त्यसपछि अर्को खेलमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
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