रवि र बालेनले घण्टी बजाएर सुरु भयो रास्वपा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र

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- चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको छ ।
- रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन शाहले घण्टी बजाएर महाधिवेशनको उद्घाटन गरे ।
- ७ असारदेखि सुरु भएको सो महाधिवेशन आगामी तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
७ असार, काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले घण्टी बजाएर महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु गरेका हुन् ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सञ्चालन गरेका छन् ।
रास्वपा महाधिवेशन आजबाट तीन दिनसम्म चल्नेछ ।
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