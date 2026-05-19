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रवि र बालेनले घण्टी बजाएर सुरु भयो रास्वपा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १५:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको छ ।
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन शाहले घण्टी बजाएर महाधिवेशनको उद्घाटन गरे ।
  • ७ असारदेखि सुरु भएको सो महाधिवेशन आगामी तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

७ असार, काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले घण्टी बजाएर महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु गरेका हुन् ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सञ्चालन गरेका छन् ।

रास्वपा महाधिवेशन आजबाट तीन दिनसम्म चल्नेछ ।

रास्वपा रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
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