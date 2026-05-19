+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा महाधिवेशनमा अन्य दलका नेताले देखाए एजेण्डामा निकटता

रास्वपा महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनीहरूले खासगरी सुशासन,आर्थिक विकास र जनताको परिवर्तनको चाहना सम्बोधनका सन्दर्भमा सँगै रहेको सन्देश दिने प्रयास गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सुशासन र परिवर्तनका लागि रास्वपासँग आफ्नो विचार मिलेको बताएका छन् ।
  • नेता वर्षमान पुनले रास्वपा र आफ्नो पार्टीबीच सुशासनको एजेण्डामा निकट सहकार्य भएको भन्दै भने, "तपाईंहरू र हाम्रा विषयमा कैयौं समानताहरू छन् ।"
  • जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले रवि लामिछानेलाई "तपाईं विपी कोइरालापछिको नेता हुन सक्नुहुन्छ जसले यो देशलाई डोर्याउन सक्दछ" भनी बताएको स्मरण गरे ।

७ असार, काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । रास्वपा महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनीहरूले खासगरी सुशासन,आर्थिक विकास र जनताको परिवर्तनको चाहना सम्बोधनका सन्दर्भमा सँगै रहेको सन्देश दिने प्रयास गरेका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफ्नो पार्टीसँग रास्वपाको तुलना गर्दै भने,‘तपाईंहरू र हाम्रा विषयमा कैयौं समानताहरू छन् । हामी दुवै शक्ति निरन्तरतालाई क्रम भंग गरेर आफ्नो राजनीतिक बाटो तय गरेका हौं ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा समावेशितासहितको गणतन्त्रको परिकल्पना गर्दै १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट स्थापित भएको दल हो । रास्वपा नेपालका सुशासन र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने सपना बोकेर उदाएको दल हो ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि भएको गत २१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपाले दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो र सरकार चलाइरहेको छ ।

हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा माओवादी) पनि शान्ति प्रक्रियापछिको २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएको हो ।

यी पृष्ठभूमलाई एकै ठाउँमा राखेर नेता पुनले रास्वपा र आफूहरूको पार्टीलाई निरन्तरतालाई क्रमभंग गरेर आएको दल भनेका हुन् ।

पृष्ठभूमि भएपनि एजेण्डामा आफूहरू नजिक रहेको उनले बताए । विगतमा सरकारमा रहँदा सुशासनको पक्षमा काम गरेको पनि स्मरण गरे ।

‘सुशासनको एजेण्डामा नेकपा र रास्वपा जतिको निकट सहकार्य सायद अरूका बीचमा भएको छैन’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि रास्वपा र आफूहरूले फरक मोर्चाबाट एउटै कुरा उठाउँदै आएको स्मरण गरे ।

२०४६ सालपछि निश्चित दलको सेटिङमा मुलुक चलेको र त्यो तोड्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको समान धारणा रहेको बताए । चुनावमा जनताले रास्वपालाई विश्वास गरेको स्मरण गर्दै उनले रास्वपासँगको निकटा देखाउने प्रयास गरे ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले त आफूले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा त्यो राजनीतिक प्रतिशोध भएको भनेर चलेको हस्ताक्षर अभियानमा सरिक भएको स्मरण गरे ।

रवि लामिछानेसँग अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रहँदा घण्टौं छलफल गरेको, रवि लामिछाने जेलमा रहँदा भेट्न गएर छलफल गरेको स्मरण गरे ।

रास्वपालाई जस्तै देश बनाउने हुटहुटी लिएर राजनीतिमा लागेको स्मरण गरे । यहाँनेर उनले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई कांग्रेसका संस्थापक नेता विपी कोइरालासँग तुलना गरे ।

‘मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको थिँए । तपाईं विपी कोइरालापछिको नेता हुन सक्नुहुन्छ जसले यो देशलाई डोर्याउन सक्दछ’ राउतले भने, ‘तपाईं आन्दोलन गर्नेतिर लाग्नुहोस्, सत्तातिर नलाग्नुहोस् भनेको थिएँ ।’

आन्दोलन पनि भएको र जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिलाइएको बताए । रवि लामिछानेसँग आफूले भविष्य देख्दै आएको पनि बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । खुलेरै उनले रास्वपासँग निकटता देखाउने प्रयास गरेनन् तर संविधानमा आवश्यक सुधार गर्ने गरी रास्वपा नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्दा साथ रहने विश्वास दिलाउने प्रयास गरे ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता संविधानमा रहेका महत्वपूर्ण पक्षलाई थब सबल र बलियो बनाउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन अध्यक्ष यादवले गरेका छन् । महाधिवेशनमै शुभकामना दिनेक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि रास्वपाले फागुन २१ को निर्वाचनमा पाएको मतलाई सम्मान गरेर अझै १५/२० वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न शुभकामना दिए ।

उनले आफूले नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यक ठानेर नयाँ शक्तिको स्थापना गरेको पनि बताए । उनले आफूले सुरु गरेको अभियानको संस्थागत रुप रास्वपा भएको पनि बताए ।

दलहरू रास्वपा रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित