कुर्क्समा युक्रेनी आक्रमणबाट ५०७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको रूसी अधिकारीको दाबी

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- युक्रेनी सेनाले रूसको कुर्क्स क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा ५०७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको गभर्नर अलेक्जेंडर खिन्स्टाइनले बताएका छन्।
- मृतकमध्ये ४४६ जना नागरिक गत वर्षको शुरूदेखि नै परिवारसँग सम्पर्कविहीन रही बेपत्ता सूचीमा रहेका थिए।
२२ जेठ, काठमाडौं । युक्रेनी सेनाले रूसको सिमानामा पर्ने कुर्क्स क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा परि ५०७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ।
कुर्क्स क्षेत्रका गभर्नर अलेक्जेंडर खिन्स्टाइनले रूसी समाचार एजेन्सी टाससँग कुरा गर्दै यस दुःखद् घटनाको पुष्टि गरेका हुन्।
सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चका क्रममा पत्रकारहरूसँग बोल्दै गभर्नर खिन्स्टाइनले यो घटनालाई आफ्नो क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर र दुःखद परिणाम बताएका छन्।
उनका अनुसार पछिल्लो प्रतिवेदनले ५०७ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको देखाएको छ ।
४४६ जना यस्ता नागरिकहरूको गत वर्षको सुरुदेखि नै परिवारसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो ।
उनीहरूलाई बेपत्ता पारिएकाहरूको सूचीमा राखिएको थियो। यो जानकारी सार्वजनिक भएको सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्च जुन ३ देखि ६ सम्म सञ्चालन भइरहेको छ।
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