+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नयाँ क्वान्टम इफेक्टले ब्याट्री विस्थापनको सम्भावना

यसका लागि परम्परागत डायोड वा अन्य ठुला इलेक्ट्रोनिक पाटपुर्जाहरूको आवश्यकता पर्दैन।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १३:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैज्ञानिकहरूले ब्याट्रीविना नै इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू सञ्चालन गर्न सक्ने नयाँ क्वान्टम प्रभाव पत्ता लगाएका छन्।
  • यो नयाँ प्रभावले वातावरणमा उपलब्ध वायरलेस तरङ्गहरूलाई सिधै डिसी विद्युत्मा परिणत गर्न मद्दत गर्छ।
  • कोठाको सामान्य तापक्रममा पनि स्थिर रहने यो प्रविधिले ब्याट्रीविना चल्ने सेन्सर र उपकरण विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

२२ जेठ, काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले ब्याट्रीविना नै इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा नयाँ क्वान्टम प्रभाव पत्ता लगाएका छन्।

‘क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी’ र सिङ्गापुरको ‘नान्याङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी’ का अनुसन्धानकर्ताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले एडभान्स मटेरियलमा हुने सूक्ष्म त्रुटिहरू र आणविक कम्पनको मद्दतबाट एउटा शक्तिशाली क्वान्टम प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विधि पत्ता लगाएका हुन्।

यस अनुसन्धानका अनुसार ‘ननलाइनियर हल इफेक्ट’ भनिने यो क्वान्टम प्रक्रियाले वातावरणमा उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक विद्युतीय सङ्केतहरू (जस्तै वायरलेस तरङ्गहरू) लाई सिधै डिसीमा परिणत गर्न सक्छ। यसका लागि परम्परागत डायोड वा अन्य ठुला इलेक्ट्रोनिक पाटपुर्जाहरूको आवश्यकता पर्दैन।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस प्रविधिको मुख्य विशेषता यो हो कि तापक्रम परिवर्तन हुँदा उत्पन्न हुने विद्युतीय सङ्केतको दिशासमेत उल्टिन सक्छ, जसले उपकरणको कार्यक्षमतालाई अनुकूलन गर्ने नयाँ तरिका दिन्छ। न्यून तापक्रममा सामग्रीभित्रका साना त्रुटिहरूले यस प्रभावलाई बढी असर गर्छन् भने तापक्रम बढ्दा यसको क्रिस्टल संरचनामा हुने प्राकृतिक कम्पन महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छ।

यो क्वान्टम प्रभाव सामान्य कोठाको तापक्रममा पनि स्थिर रहने पाइएकाले यसलाई प्रयोगशाला बाहिर व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सहज हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। यो खोजले भविष्यमा ब्याट्रीविना नै चल्ने सेल्फ-पावर्ड सेन्सर, वेरेबल प्रविधि र तीव्र गतिको वायरलेस नेटवर्कका पार्टपुर्जाहरू विकास गर्न ठूलो मद्दत पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ।

क्वान्टम इफेक्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले भन्यो : आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण

एमालेले भन्यो : आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण
मापदण्ड विपरीत इन्चार्ज बन्न लागेका एसएसपी कोइरालाको सरुवा रोकियो

मापदण्ड विपरीत इन्चार्ज बन्न लागेका एसएसपी कोइरालाको सरुवा रोकियो
कहाँ हरायो ४ पटकको विश्वविजेता इटाली ?

कहाँ हरायो ४ पटकको विश्वविजेता इटाली ?
फागुन २१ को निर्वाचन सफल गराउन चानचुने उपलब्धि होइन : भण्डारी

फागुन २१ को निर्वाचन सफल गराउन चानचुने उपलब्धि होइन : भण्डारी
मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव
विश्वकपलक्षित नयाँ फिफा गेम नेटफ्लिक्समा सार्वजनिक

विश्वकपलक्षित नयाँ फिफा गेम नेटफ्लिक्समा सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित