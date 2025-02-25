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कहाँ हरायो ४ पटकको विश्वविजेता इटाली ?

२०८३ जेठ २२ गते १३:४७ २०८३ जेठ २२ गते १३:४७

रिखिराम जिसी

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छनोटमा बोस्निया र हर्जेगोभिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित हुँदा लगातार तेस्रोपटक विश्वकप खेल्नबाट बञ्चित हुन पुग्यो ।

रिखिराम जिसी

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कहाँ हरायो ४ पटकको विश्वविजेता इटाली ?

News Summary

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  • बोस्निया र हर्जेगोभिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएपछि चार पटकको विश्वविजेता इटाली लगातार तेस्रोपटक फिफा विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएको छ ।
  • लगातार विश्वकपमा छनोट हुन नसकेपछि प्रशिक्षक गेन्नारो ग्याटुसो र प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख जियानलुइजी बुफोनसहितका पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
  • सन् २००६ को म्याच फिक्सिङ काण्ड, कमजोर पूर्वाधार र विदेशी खेलाडीमाथिको निर्भरता इटालियन फुटबल पतनका मुख्य कारण मानिएका छन् ।

२२ जेठ, काठमाडौं । चार पटकको विश्वविजेता इटाली गत ३ संस्करणको फिफा विश्वकपदेखि टाढा छ । छनोट चरणबाट बाहिरिँदा इटाली सन् २०१८, २०२२ र २०२६ को विश्वकप खेल्न पाएन । १६ टिम सहभागी हुने व्यवस्था हुँदा लगातार विश्वकप खेलेको इटाली अहिले ४८ देश पुर्‍याउँदा पनि छनोट हुन सकेन ।

पहिलो विश्वकपमा सहभागी नभएको इटाली दोस्रो र तेस्रो विश्वकपमा च्याम्पियन बन्यो । त्यसपछि २०१४ सम्म इटालीले एउटाबाहेक सबै विश्वकप खेलेको छ । सन् १९५८ को विश्वकपका छनोट हुन सकेको थिएन । इटालीले सन् १९३४, १९३८, १९८२ र २००६ मा भएको विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भयो ।

विश्वकपको १८औं संस्करण अर्थात २००६ को विश्वकपसम्म शानदार प्रदर्शन गरेको इटाली फुटबलको पतन त्यसपछि सुरु भयो । फिफा वरीयताको १२औं स्थानमा रहेको इटालीले पछिल्लोपटक २००६ मा फिफा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । विश्व विजेता बनेको ४ वर्षपछिको अर्को विश्वकपमा इटाली समूह चरणबाटै बाहिरियो ।

२०१० विश्वपकमा समूह ‘एफ’ मा रहेको इटाली पाराग्वे, स्लोभाकिया र न्युजिल्यान्डसँग पराजित हुँदै पहिलो चरणबाटै बाहिरिन पुग्यो । इटाली जितविहीन बन्यो । त्यसपछिको विश्वकपमा पनि इटालीले समूह चरण पार गर्न सकेन । २०१४ को विश्वकपमा इटालीले इंग्ल्याण्डलाई हराउँदा पोर्चुगल र कोस्टारिकासँग पराजित हुन पुग्यो ।

त्यसयता इटाली विश्वकपमा छनोट हुन सकेको छैन । स्विडेनसँग पराजित हुँदा सन् २०१८ को विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएको इटालीलाई सन् २०२२ मा उत्तर म्यासेडोनियासँगको हारले विश्वकप पुग्ने यात्रामा रोक लगायो ।

सन् २०२६ मा बोस्निया र हर्जेगोभिनासँगको हारका कारण इटाली छनोट नहुने विश्वकपमा ह्याट्रिक पूरा भयो । फिफा विश्वकप २०२६ को छनोटअन्तर्गत समूह ‘आइ’मा ८ खेलमध्ये ६ खेलमा जित निकाल्दै इटाली अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै इटाली दोस्रो चरणमा पुग्यो ।

पहिलो चरणमा शीर्ष स्थानमा रहँदै सिधै विश्वकपमा छनोट हुने अवसर इटालीले गुमायो । दोस्रो चरणमा इटाली, उत्तरी आयरल्याण्ड, वेल्स तथा बोस्निया र हर्जेगोभिनामध्ये एक टोली विश्वकपमा छनोट हुने अवस्था बन्यो ।

पहिलो खेलमा इटालीले उत्तरी आयरल्याण्ड तथा बोस्निया र हर्जेगोभिनाले वेल्सलाई पराजित गरे । फाइनलमा बोस्निया र हर्जेगोभिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित हुँदा इटाली लगातार तेस्रोपटक विश्वकपमा छनोट हुन सकेन ।

निर्धारित समयमा १–१ को बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा बोस्निया र हर्जेगोभिनाले ४–१ ले पराजित गर्दा विश्वकप खेल्ने इटालीको चाहनामा ब्रेक लाग्यो ।

कसरी भयो इटालियन फुटबलको पतन ?

सन् २००६ मा भएको म्याच फिक्सिङ काण्ड जुन इटालियन फुटबलको पतनको एक प्रमुख मोड बन्यो । सिरी ‘ए’ लिगमा युभेन्टसले रेफ्री नियुक्ति र निर्णयलाई प्रभावित पार्न अनैतिक गतिविधि गरेको प्रकरण बाहिर आयो । दोषी ठहर हुँदा युभेन्टस ‘ए’ बाट ‘बी’ मा घटुवा भयो ।

सोही कारण धेरै स्टार खेलाडीहरूले क्लब छाडे, प्रायोजकहरूमा अन्योल सिर्जना भयो र इटालियन फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो धक्का पुग्यो । सन् १९८० र ९० को दशकमा विश्वकै उत्कृष्ट लिग मानिने सिरी ‘ए’को भ्यालु घट्दै गयो । जसको प्रभाव इटालियन फुटबलमा पर्‍यो ।

सन् २००७ मा लिभरपुललाई हराउँदै मिलानले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्यो । च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा मिलानको सुरुवाती–११ मा एकजना पनि इटालियन खेलाडी पनि थिएनन् । जसको असर २०१० को विश्वकपमा देखियो । उक्त विश्वकपमा इटाली जितविहीन बन्दै समूह चरणबाटै बाहिरियो । त्यसपछि २०१४ को विश्वकपमा पनि इटाली समूह चरणबाटै बाहिरियो । त्यहाँबाट पनि इटालीको पतन रोकिएन ।

सन् २०१८ को विश्वकपको छनोट हुन असफल हुँदै इटाली ६० वर्षपछि विश्वकपबाट बाहिर रहन पुग्यो । सो निराशा लामो समय चलेन । निराशामा डुबेको इटालीका लागि प्रशिक्षक रोबर्टो मान्सिनीले लगातार ३७ खेलमा जित निकाल्दै पुनर्जीवित गरे । त्यतिबेला बनेको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमै सबैभन्दा लामो ३७ खेलसम्म अपराजित रहने विश्व कीर्तिमान इटालीको नाममा छ ।

Italy’s team celebrates with the trophy on the podium after winning the Euro 2020 soccer championship final between England and Italy at Wembley stadium in London, Sunday, July 11, 2021. (Michael Regan/Pool via AP)

इटालीले युरो कप २०२० मा इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै ५३ वर्षपछि उपाधि जित्न सफल भयो । त्यतिबेला इटालीयन फुटबलले पुनरामगन गरेको महशुस धेरैले गरेका थिए । इंग्ल्यान्डसँगै बेल्जियम र जर्मनी जस्ता बलिया राष्ट्रलाई पन्छाउँदै इटालीले युरो कप २०२० को उपाधि जितेका थियो । तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन ।

युरो कप जितेको केही महिनामै सन् २०२२ को विश्वकप छनोटमा उत्तर म्यासेडोनियासँग पराजित हुँदै लगातार दोस्रोपटक विश्वकपबाट टाढा रहनुपर्‍यो । सन् २०२४ को युरो कपको अन्तिम १६ बाट बाहिरिएको इटालीको खराब फर्म २०२६ को विश्वकप छनोटमा पनि जारी रह्यो । छनोटमा बोस्निया र हर्जेगोभिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित हुँदा लगातार तेस्रोपटक विश्वकप खेल्नबाट बञ्चित हुन पुग्यो ।

लगातार तेस्रोपटक विश्वकपमा छनोट नभएपछि कतिपयले दोष प्रशिक्षक गेन्नारो ग्याटुसोलाई दिए । फर्ममा रहेका खेलाडीहरूलाई छोडेर घाइते र पुराना खेलाडीहरूलाई टोलीमा प्राथमिकता दिएको आरोप ग्याटुसोले खेप्नुपर्‍यो। त्यसपछि उनले राजीनामा दिए ।

यस्तै इटालियन फुटबल महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष गाब्रिएल ग्राभिना र जियानलुइजी बुफोन राष्ट्रिय टोलीका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । बुफोन इटालीले २००६ मा विश्वकप जित्दा टोलीका सदस्य थिए ।

लगातार तेस्रोपटक विश्वकपमा छनोट नभएपछि इटालीलाई १९८२ मा विश्वकप उपाधि जिताएका दिग्गज खेलाडी क्लाउडियोले भनेका थिए, ‘लाग्छ विश्वकपको मामिलामा हामीमाथि कुनै श्राप लागेको छ । हामी यो कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छौँ र अब केही न केही परिवर्तन हुनैपर्छ ।’

अर्का दिग्गज खेलाडी फ्रान्को बारेसीसले इटालियन फुटबलमा आबद्ध प्रत्येक व्यक्तिले अब गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । लगातार तेस्रोपटक विश्वकप छनोट नभएपछि विश्वविजेता अर्जेन्टिनकाका प्रशिक्षकले समेत इटाली टिमप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका थिए ।

‘इटालीजस्तो स्तरको टोली विश्वकपमा नहुनु हाम्रा लागि पनि निकै तितो गोली निल्नु सरह हो,’ अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक लियोनेल स्कालोनीले भने । इटाली एक समय विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने देश थियो । तर, पछिल्लो समय क्लबहरूले आफ्नै एकेडेमीका खेलाडीभन्दा विदेशी खेलाडीमा बढी निर्भरता बढाउँदा प्रतिभा उत्पादनमा कमी आयो ।

२०औं शताब्दीका महान खेलाडीहरु पाओलो रोसी, रोबर्टो बाजियो, फाबियो कानाभारो र जियानलुइजी बुफोन इटालीकै हुन् । इटालीले संरचनामा विकास गर्न नसक्नु पनि फुटबल विकास नहुनुको एक कारण हो ।

कतिसम्म भने इटालीले फुटबल पूर्वाधार सुधार नगरे सन् २०३२ को युरोपियन च्याम्पियनसिपको सहआयोजकको अधिकार गुमाउन सक्ने चेतावनी समेत पाएको छ । इटालीले पछिल्लो ३ विश्वकपको समयमा ६ वटा प्रशिक्षक परिवर्तन गरिसकेको छ । पटकपटक प्रशिक्षक परिवर्तन हुँदा पनि खेलाडी विकास र टोली निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

२०२६ विश्वकप छनोट खेलपछि इटालीले लक्जमबर्गसँग एक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो । जसमा नयाँ र युवा पुस्ताका साथ इटाली मैदानमा उत्रियो । एउटै खेलमा १५ युवा खेलाडीहरुले सिनियर टोलीबाट डेब्यु गरे । इटाली १–० ले विजयी भयो । खेलपछि इटालीका कप्तान जियानलुइगी डोनारुमाले युवा खेलाडीहरूको साथमा बलियो पुनरागमन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

इटाली विश्वकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
रिखिराम जिसी
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