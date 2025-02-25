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- बङ्गलादेशको ढाका प्रिमियर डिभिजन क्रिकेट लिगमा ब्रदर्स युनियनले खेलाडीको भुक्तानी विवादका कारण मैदानमा नउत्रिएर विपक्षी टोलीलाई वाकओभर दिएको छ ।
- खेलाडीहरूले क्लब व्यवस्थापनले सम्झौताअनुसारको बाँकी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै खेल खेल्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
- वाकओभरका कारण नियमअनुसार ब्रदर्स युनियनलाई स्वतः रेलिगेसन र जरिवानासहित अनुदान फिर्ताको कारबाही हुन सक्छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । बंगलादेशको ढाका प्रिमियर डिभिजन क्रिकेट लिगमा ब्रदर्स युनियनले खेलाडीको भुक्तानी विवादका कारण अग्रानी बैंकविरुद्धको खेलमा वाकओभर दिएको छ । सावारमा हुने खेलमा क्लबले खेलाडीलाई मैदानमा नउतार्ने निर्णय गरेपछि यो असामान्य अवस्था आएको हो ।
स्पिनर सोहाग गाजीका अनुसार क्लब व्यवस्थापनले बाँकी रकम नतिरेको भन्दै खेलाडीहरूले खेल्न अस्वीकार गरेका हुन् । त्यसपछि कप्तान जहीदुज्जमान टसमा पनि उपस्थित भएनन्, र अम्पायर मोनिरुज्जमान र शफीन शरीफले म्याच रेफ्री एनायत चौधरीको उपस्थितिमा वाकओभर घोषणा गरेका थिए ।
लिग नियमअनुसार वाकओभर भएमा टोलीलाई स्वतः रेलिगेसन (तल्लो डिभिजन झर्ने) र जरिवाना लाग्न सक्छ । साथै बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्डबाट पाएको अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । केही अवस्थामा खेलाडीको व्यक्तिगत तथ्याङ्क पनि हटाइने सम्भावना हुन्छ ।
खेलाडीहरूले भने आफूहरूले सम्झौताको पूरा रकम नपाएको र बारम्बार माग गर्दा पनि बाँकी भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । उनीहरूले क्लबले ढिलाइ, आंशिक भुक्तानी र कमजोर व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
यो विवाद केही सिजनदेखि चलिरहेको र दीर्घकालीन समाधान नआएको खेलाडीहरूको भनाइ छ । यदि ब्रदर्स युनियन रेलिगेट भएमा पनि समस्या तल्लो डिभिजनमा पनि यथावत् रहने चिन्ता खेलाडीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यो घटनाले बङ्गलादेशको घरेलु क्रिकेटमा आर्थिक र प्रशासनिक समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ ।
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