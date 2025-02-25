+
English edition
प्लेयर्स टु वाच :

चौथो विश्वकप खेल्न तयार कोरियन सुपरस्टार सन ह्युङमिन

२०८३ जेठ २२ गते १२:०४ २०८३ जेठ २२ गते १२:०४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
चौथो विश्वकप खेल्न तयार कोरियन सुपरस्टार सन ह्युङमिन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय खेलाडी सन ह्युङमिन चौथो पटक फिफा विश्वकप खेल्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
  • इंग्लिस क्लब टोटनहमका पूर्वकप्तान सन हाल अमेरिकाको लस एन्जलस एफसीमा आबद्ध भई खेलिरहेका छन् ।
  • कोरियाका लागि १४० खेल खेलिसकेका सनले आगामी विश्वकपमा थप एक गोल गरेमा उनी सर्वाधिक गोल गर्ने एसियाली खेलाडी बन्नेछन् ।

२२ जेठ, काठमाडौं । एसियाका उत्कृष्ट फुटबलरमध्येका एक सन ह्युङमिनले आफ्नो उपलब्धिहरूका कारण पहिल्यै आफ्नो विरासत सुरक्षित गरिसकेका छन् ।

इंग्लिस क्लब टोटनहम हट्सपरका दिग्गज रहिसकेका दक्षिण कोरियन खेलाडी सन अहिले लस एन्जलस एफसीका लागि खेलिरहेका छन् ।

सन अब आफ्नो चौथो फिफा विश्वकपमा खेल्न तयार छन् र अझै पनि आफ्नो देशका प्रमुख खेलाडी हुन् । उनी विश्व मञ्चमा फेरि पनि उत्कृष्ट क्षणहरू सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।

सन विश्वका शीर्ष फरवार्डमध्ये एक हुन् । उनी तेज गतिका साथै गोल गर्ने क्षमताका लागि चिनिन्छन् । तर उनको विशेषता केवल गोल मात्र होइन, पास र सिर्जनात्मक खेल पनि हो ।

सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म उनले प्रिमियर लिगका तीन सिजनमा दोहोरो अंकमा असिस्ट दिएका थिए ।

१८ वर्षमै जर्मन बन्डेसलिगामा डेब्यू गरेका उनले ह्याम्बर्ग र लेभरकुजनबाट कुल ४९ गोल गरे । त्यसपछि २३ वर्षको उमेरमा २०१५ मा टोटनहम पुगे । टोटनहममा उनी क्लबका प्रमुख खेलाडी बने ।

सन् २०१८/१९ डिसेम्बरमा बर्नलीविरुद्ध सात खेलाडी छलेर गरेको उनको एकल गोल अत्यन्त प्रसिद्ध भयो र उनलाई फिफा पुस्कास अवार्ड तथा प्रिमियर लिग ‘गोल अफ द सिजन अवार्ड’ दुवै दिलायो ।

टोटनहमका लागि उनले सबै प्रतियोगितामा ४५४ खेलमा १७३ गोल गरे । गत सिजन उनले कप्तानका रूपमा टोलीलाई यूईएफए युरोपा लिग उपाधि जिताए, जहाँ फाइनलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई १–० ले हराइएको थियो । यो नै उनको पहिलो ठूलो उपाधि थियो । त्यसपछि उनले टोटनहम छोडेर लस एन्जलसमा आबद्ध भए ।

दिग्गज प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले सनको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘उनले हामीलाई बारम्बार समस्या दिन्छन् ।’ टोटनहमकै पूर्वखेलाडी एवं उनका अट्याकिङ पार्टनर ह्यारी केनले पनि उनीसँग खेल्नु विशेष भएको र उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये एक भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका पूर्वप्रशिक्षक योर्गेन क्लपले त सनलाई अनुबन्ध नगर्नु आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताएका थिए ।

सनको तथ्याङ्क

सन कोरियाका लागि सबैभन्दा धेरै खेल खेल्ने खेलाडी हुन् । १४० खेल खेलेका उनले ५४ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन् र चा बुम–कुनको ५८ गोलको कीर्तिमान नजिक छन् ।

विश्वकपमा उनले ३ गोल गरेका छन् । यदि २०२६ मा एक गोल थप गरे भने उनी विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने एसियाली खेलाडी बन्नेछन् ।

उनी प्रिमियर लिगमा १०० गोल गर्ने पहिलो एसियाली खेलाडी पनि हुन् । टोटनहममा १० वर्षको अवधिमा उनले ४ पटक ह्याट्रिक गरेका छन् ।

सन् २०२१/२२ को प्रिमियर लिग सिजनमा उनले २३ गोल गरेका थिए, जसमा दुवै खुट्टाबाट बराबर गोल समावेश छन् । बाँकी हेडर गोल थिए ।

लस एन्जलसमा आएपछि पनि उनले प्रभावशाली सुरुवात गर्दै सन होजे अर्थक्वेक्सविरुद्ध फ्री-किक गोल गर्दै ‘गोल अफ द इयर’ जितेका थिए ।

सनको विश्वकप इतिहास

सन् २०१४ को ब्राजिल विश्वकपमा उनले डेब्यू गरेका थिए र अल्जेरियाविरुद्ध पहिलो गोल गरे । यद्यपी कोरिया समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।

सन् २०१८ को विश्वकपमा उनले मेक्सिकोविरुद्ध उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । त्यसबेलाको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीविरुद्ध ऐतिहासिक जित निकाल्दा सनले एक गोल गरेका थिए । उक्त हारले जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।

सन् २०२२ को विश्वकपका बेला अनुहारमा चोट लागेको भएपनि उनले मास्क लगाएर खेले । पोर्चुगलविरुद्ध अन्तिम क्षणमा उनले दिएको पासबाट कोरियाले गोल गर्दा नकआउट चरणमा प्रवेश पाएको थियो ।

होङ म्युङ–बोको नेतृत्वमा रहेको कोरियन टोलीले सन् २०२६ को विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । टोलीमा ली काङ–इन, किम मिन–जे, ली जे–सुंग, ह्वाङ इन–बम, ह्वाङ ही–चान र ओ ह्योन–ग्यु जस्ता प्रतिभाशाली खेलाडीहरू छन् ।

सन यस टोलीको नेतृत्व गर्दै कोरियालाई अझ अगाडि लैजाने मुख्य आधार हुनेछन् ।

दक्षिण कोरिया फुटबल फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६ सन ह्युङमिन
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
अन्तर्वार्ता

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
छुटाउनुभयो कि?

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
छुटाउनुभयो कि?

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
छुटाउनुभयो कि?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

चौथो विश्वकप खेल्न तयार कोरियन सुपरस्टार सन ह्युङमिन

चौथो विश्वकप खेल्न तयार कोरियन सुपरस्टार सन ह्युङमिन

फ्रान्समाथि आइभरी कोस्टको ऐतिहासिक जित

फ्रान्समाथि आइभरी कोस्टको ऐतिहासिक जित

कर्णालीमा क्रिकेटको स्थायी संरचना बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णालीमा क्रिकेटको स्थायी संरचना बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री कँडेल

श्रेयस अय्यर भारतको नयाँ टी–२०आई कप्तान बन्दै

श्रेयस अय्यर भारतको नयाँ टी–२०आई कप्तान बन्दै

रिलेमा गण्डकी प्रदेशको कीर्तिमान

रिलेमा गण्डकी प्रदेशको कीर्तिमान

अपी स्कुल जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ क्रिकेटको क्वाटरफाइनलमा

अपी स्कुल जयकुमारनाथ शाह स्मृति यू–१६ क्रिकेटको क्वाटरफाइनलमा

ट्रेन्डिङ

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै
फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा

फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा
इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक