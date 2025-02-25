चौथो विश्वकप खेल्न तयार कोरियन सुपरस्टार सन ह्युङमिन

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- दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय खेलाडी सन ह्युङमिन चौथो पटक फिफा विश्वकप खेल्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
- इंग्लिस क्लब टोटनहमका पूर्वकप्तान सन हाल अमेरिकाको लस एन्जलस एफसीमा आबद्ध भई खेलिरहेका छन् ।
- कोरियाका लागि १४० खेल खेलिसकेका सनले आगामी विश्वकपमा थप एक गोल गरेमा उनी सर्वाधिक गोल गर्ने एसियाली खेलाडी बन्नेछन् ।
२२ जेठ, काठमाडौं । एसियाका उत्कृष्ट फुटबलरमध्येका एक सन ह्युङमिनले आफ्नो उपलब्धिहरूका कारण पहिल्यै आफ्नो विरासत सुरक्षित गरिसकेका छन् ।
इंग्लिस क्लब टोटनहम हट्सपरका दिग्गज रहिसकेका दक्षिण कोरियन खेलाडी सन अहिले लस एन्जलस एफसीका लागि खेलिरहेका छन् ।
सन अब आफ्नो चौथो फिफा विश्वकपमा खेल्न तयार छन् र अझै पनि आफ्नो देशका प्रमुख खेलाडी हुन् । उनी विश्व मञ्चमा फेरि पनि उत्कृष्ट क्षणहरू सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।
सन विश्वका शीर्ष फरवार्डमध्ये एक हुन् । उनी तेज गतिका साथै गोल गर्ने क्षमताका लागि चिनिन्छन् । तर उनको विशेषता केवल गोल मात्र होइन, पास र सिर्जनात्मक खेल पनि हो ।
सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म उनले प्रिमियर लिगका तीन सिजनमा दोहोरो अंकमा असिस्ट दिएका थिए ।
१८ वर्षमै जर्मन बन्डेसलिगामा डेब्यू गरेका उनले ह्याम्बर्ग र लेभरकुजनबाट कुल ४९ गोल गरे । त्यसपछि २३ वर्षको उमेरमा २०१५ मा टोटनहम पुगे । टोटनहममा उनी क्लबका प्रमुख खेलाडी बने ।
सन् २०१८/१९ डिसेम्बरमा बर्नलीविरुद्ध सात खेलाडी छलेर गरेको उनको एकल गोल अत्यन्त प्रसिद्ध भयो र उनलाई फिफा पुस्कास अवार्ड तथा प्रिमियर लिग ‘गोल अफ द सिजन अवार्ड’ दुवै दिलायो ।
टोटनहमका लागि उनले सबै प्रतियोगितामा ४५४ खेलमा १७३ गोल गरे । गत सिजन उनले कप्तानका रूपमा टोलीलाई यूईएफए युरोपा लिग उपाधि जिताए, जहाँ फाइनलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई १–० ले हराइएको थियो । यो नै उनको पहिलो ठूलो उपाधि थियो । त्यसपछि उनले टोटनहम छोडेर लस एन्जलसमा आबद्ध भए ।
दिग्गज प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले सनको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘उनले हामीलाई बारम्बार समस्या दिन्छन् ।’ टोटनहमकै पूर्वखेलाडी एवं उनका अट्याकिङ पार्टनर ह्यारी केनले पनि उनीसँग खेल्नु विशेष भएको र उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये एक भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका पूर्वप्रशिक्षक योर्गेन क्लपले त सनलाई अनुबन्ध नगर्नु आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको बताएका थिए ।
सनको तथ्याङ्क
सन कोरियाका लागि सबैभन्दा धेरै खेल खेल्ने खेलाडी हुन् । १४० खेल खेलेका उनले ५४ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन् र चा बुम–कुनको ५८ गोलको कीर्तिमान नजिक छन् ।
विश्वकपमा उनले ३ गोल गरेका छन् । यदि २०२६ मा एक गोल थप गरे भने उनी विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने एसियाली खेलाडी बन्नेछन् ।
उनी प्रिमियर लिगमा १०० गोल गर्ने पहिलो एसियाली खेलाडी पनि हुन् । टोटनहममा १० वर्षको अवधिमा उनले ४ पटक ह्याट्रिक गरेका छन् ।
सन् २०२१/२२ को प्रिमियर लिग सिजनमा उनले २३ गोल गरेका थिए, जसमा दुवै खुट्टाबाट बराबर गोल समावेश छन् । बाँकी हेडर गोल थिए ।
लस एन्जलसमा आएपछि पनि उनले प्रभावशाली सुरुवात गर्दै सन होजे अर्थक्वेक्सविरुद्ध फ्री-किक गोल गर्दै ‘गोल अफ द इयर’ जितेका थिए ।
सनको विश्वकप इतिहास
सन् २०१४ को ब्राजिल विश्वकपमा उनले डेब्यू गरेका थिए र अल्जेरियाविरुद्ध पहिलो गोल गरे । यद्यपी कोरिया समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
सन् २०१८ को विश्वकपमा उनले मेक्सिकोविरुद्ध उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । त्यसबेलाको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीविरुद्ध ऐतिहासिक जित निकाल्दा सनले एक गोल गरेका थिए । उक्त हारले जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
सन् २०२२ को विश्वकपका बेला अनुहारमा चोट लागेको भएपनि उनले मास्क लगाएर खेले । पोर्चुगलविरुद्ध अन्तिम क्षणमा उनले दिएको पासबाट कोरियाले गोल गर्दा नकआउट चरणमा प्रवेश पाएको थियो ।
होङ म्युङ–बोको नेतृत्वमा रहेको कोरियन टोलीले सन् २०२६ को विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । टोलीमा ली काङ–इन, किम मिन–जे, ली जे–सुंग, ह्वाङ इन–बम, ह्वाङ ही–चान र ओ ह्योन–ग्यु जस्ता प्रतिभाशाली खेलाडीहरू छन् ।
सन यस टोलीको नेतृत्व गर्दै कोरियालाई अझ अगाडि लैजाने मुख्य आधार हुनेछन् ।
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