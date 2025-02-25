पानीको बोतल लैजान नपाउने फिफाको नियमप्रति तापक्रम विशेषज्ञको आपत्ति

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- फिफाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सन् २०२६ को विश्वकप शुरू हुनु ७ दिनअघि स्टेडियमभित्र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बोतल लैजान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
- अत्यधिक गर्मी हुने १६ मध्ये १४ खेलस्थलमा बोतल प्रतिबन्ध गर्दा दर्शकहरूमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने भन्दै तापक्रम विशेषज्ञहरूले निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
- फ्यानहरूले यसलाई पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा लिएका छन् भने फिफाले गर्मी नियन्त्रणका लागि कूलिङ टेन्ट र पानीका स्टेशनहरू उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपअघि गरेको नयाँ निर्णयका कारण फ्यानहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै आलोचना सामना गरिरहेको छ ।
फिफाले सुरक्षासम्बन्धी कारण देखाउँदै अबदेखि स्टेडियमभित्र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने पानीका बोतल लैजान नपाइने नियम लागू गरेको छ । यो निर्णय प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा मात्र ७ दिनअघि गरिएको हो ।
त्यसभन्दा पहिले स्टेडियमको आधिकारिक आचारसंहितामा भनिएको थियो, ‘स्पष्टताको लागि खाली, पारदर्शी र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने १ लिटरसम्मका प्लास्टिक बोतल स्टेडियमभित्र ल्याउन अनुमति छ ।’
तर अब फिफाले बोतल, कप, जार र क्यान सबै प्रतिबन्ध गरेको छ । फिफाका अनुसार, दर्शकहरूले बोतल फ्याँक्ने जस्ता सम्भावित खतराबाट खेलाडी र अन्य व्यक्तिहरूलाई जोगाउन यस्तो कदम चालिएको हो । ‘फिफा सबै खेलाडी, रेफ्री, फ्यान, स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छ’ फिफाले भनेको छ ।
दर्शकहरूले स्टेडियमभित्रै पानी किन्न सक्नेछन् र फिफाले सामान्य मूल्यभन्दा बढी नलिने दाबी गरेको छ । तर तापक्रम विशेषज्ञहरूले यो निर्णयको आलोचना गर्दै यसले गर्मीसम्बन्धी स्वास्थ्य जोखिम अझ बढाउन सक्ने बताएका छन् । एक विशेषज्ञका अनुसार यो प्रतिबन्धले ‘हिट-रिलेटेड’ स्वास्थ्य समस्या हुने जोखिम स्पष्ट रूपमा बढाउनेछ ।
मे महिनामा वैज्ञानिकहरूले पनि चेतावनी दिएका थिए कि फिफाको गर्मी व्यवस्थापन योजना पर्याप्त छैन, किनकि १६ मध्ये १४ खेलस्थलमा खतरनाक स्तरको तापक्रम पुग्ने सम्भावना छ।
फिफाले भनेको छ कि आयोजक सहर र स्थानीय निकायसँग मिलेर गर्मी नियन्त्रणका उपायहरू जस्तै—मिस्टिङ स्टेशन, पंखा, पानी पिउने स्टेशन र कूलिङ टेन्टहरू उपलब्ध गराइनेछ ।
स्टेडियमभित्र पानीको मूल्य अन्य कार्यक्रमहरूमा जस्तै सामान्य रहने फिफाले बताएको छ । यो नीतिगत परिवर्तन टिकटको ‘अत्यधिक मूल्य’ र महँगो यातायात भाडाबारे पहिले नै उठिरहेको विवादको बीच आएको हो ।
अघिल्लो विश्वकप (कतार) मा पनि स्टेडियमभित्र बोतल लैजान प्रतिबन्ध थियो । यो निर्णयलाई इंग्ल्यान्डसहित अन्य देशका समर्थकहरूले ‘अचम्मको निर्णय’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको भनाइ अनुसार धेरै फ्यानहरूले यसलाई ‘पैसा कमाउने अर्को तरिका’ (मनी ग्र्याब) को रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले भनेका छन् कि अत्यधिक गर्मी हुने स्टेडियममा दर्शकलाई पानी ल्याउन रोक्नु उचित छैन ।
उनीहरूले स्टेडियमभित्र पानीका फाउन्टेन निःशुल्क हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
-बीबीसीबाट
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