कतारका राजाप्रति समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति यादव आज कतार जाँदै

३० असार, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव कतारका पूर्व अमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट समवेदना व्यक्त गर्न मंगलबार कतार जाने भएका छन् । उनी दिउँसो तीन बजे प्रस्थान गर्नेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपराष्ट्रपति यादव बिहीबारसम्म कतारको औपचारिक भ्रमणमा रहनेछन् ।
भ्रमणका क्रममा उनले भोलि कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पठाइएको समवेदनापत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपराष्ट्रपतिसँग उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिनिधिमण्डल पनि रहेको छ । भ्रमण सम्पन्न गरी उपराष्ट्रपति यादव बिहीबार काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
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