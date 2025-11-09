साउदीको अबहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निशाना बनाइएको हुथी विद्रोहीको दाबी

३० असार, काठमाडौं । यमनको विद्रोही समूह हुथीले साउदी अरबको अबहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निशाना बनाइएको दाबी गरेको छ ।
हुथी संगठनका अनुसार सोमबार गरिएको विमानस्थल आक्रमणमा ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोनको प्रयोग गरिएको छ ।
हुथी विद्रोहीले साउदी अरबका तर्फबाट भएको यमनको राजधानी सनास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई आक्रमणको जवाफमा प्रतिआक्रमण गरिएको बताएको छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार हुथी विद्रोहीका प्रवक्ता याह्या सारेयाले बयान जारी गरेर सबै एयरलाइन्सलाई साउदी हवाई क्षेत्रभन्दा टाढा रहन चेतानवी दिएका छन् ।
एयरलाइन्सहरूले चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजधानी सनास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदासम्म कारबाही जारी रहने हुथीले बताएको छ ।
यसअघि साउदी अरब समर्थित यमनी सरकारको रक्षा मन्त्रालयले इरानी विमान अवतरण रोक्न सना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेलाई निशाना बनाएको बताएको थियो ।
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