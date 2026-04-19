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राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कतारका पूर्वअमिरको निधनमा दु:ख व्यक्त

राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत शोक सन्देश जारी गर्दै कतारका वर्तमान अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी, सम्पूर्ण शाही परिवार तथा कतारका जनताप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेका छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते २०:१५

२८ असार, काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारका पूर्वअमिर तथा वर्तमान अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीका पिता शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत शोक सन्देश जारी गर्दै कतारका वर्तमान अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी, सम्पूर्ण शाही परिवार तथा कतारका जनताप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेका छन्।

उनले दिवंगत शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनलाई कतारका लागि अपूरणीय राष्ट्रिय क्षति भएको उल्लेख गर्दै यस दुःखद घडीमा शोकाकुल परिवार र कतारी जनतालाई यो पीडा सहन सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना गरेका छन्।

कतार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति
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