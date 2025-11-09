दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश

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- जिल्ला अदालत काठमाडौंले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी विभिन्न तीन मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
- न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले अग्रवालसँग कुल पाँच करोड ८० लाख र भट्टसँग दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले थुनामा पठाएकाले धरौटी बुझाए पनि उनीहरू तत्काल थुनामुक्त हुन पाउँदैनन्।
१ साउन, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले व्यवसायीहरु दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले तीन फरक मुद्दामा उनीहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतको आदेशले उनीहरु थुनामै छन् ।
जिल्ला अदालतले बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा सुलभ अग्रवालसँग दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो भने दिपक भट्टसँग एक करोड ५० लाख धरौटी माग गरेको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको अर्को मुद्दामा जिल्ला अदालतले अग्रवालसँग दुई करोड ३० लाख रुपैंया धरौटी माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी तेस्रो मुद्दामा अग्रवालसँग एक करोड ५० लाख र दिपक भट्टसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।
उनीहरु दुवैजनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा विशेष अदालतले थुनामा पठाएको छ । अर्को मुद्दामा थुनामा पठाएकाले बीमा र धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा धरौटी बुझाएपनि उनीहरु थुनामुक्त हुन पाउँदैनन् ।
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