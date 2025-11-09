+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लिम्बु समुदायले मनाउँदै सिसेक्पा तङनाम

0Comments
Shares
प्रकाश पाक्साँवा प्रकाश पाक्साँवा
२०८३ साउन १ गते ८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वी नेपालका लिम्बु समुदायले हरेक वर्ष साउन १ गते प्रकृतिप्रतिको श्रद्धा र नयाँ बालीको सम्मान गर्दै सिसेक्पा तङनाम पर्व मनाएका छन्।
  • लिम्बुभाषा विकास तथा संस्कृति केन्द्रका अध्यक्ष दिल पाक्साङवाले यस परम्पराले घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि र राम्रो बाली भित्रिने विश्वास रहेको बताए ।
  • नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष टीआर सेनेहाङले यस पर्वले दु:ख र अनिकाललाई विदाइ गरी सुख र सहकालको स्वागत गर्ने सन्देश बोकेको उल्लेख गरे ।

१ साउन, तेह्रथुम । पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने लिम्बु (याक्थुङ) समुदायले आफ्नो मौलिक पर्व सिसेक्पा तङनाम मनाएका छन् ।

हरेक वर्ष साउन १ गते मनाइने यो पर्व लिम्बु समुदायका लागि केवल एउटा चाड मात्र नभई प्रकृतिप्रतिको श्रद्धा, नयाँ उत्पादनप्रतिको सम्मान तथा सुख–समृद्धिको कामना गर्ने सांस्कृतिक अवसरका रूपमा लिइन्छ । यस दिन नयाँ पाकेका अन्न, फलफूल तथा विभिन्न वनस्पति इष्टदेवलाई चढाउने र घरको मूलढोकामा झुन्ड्याउने परम्परा छ ।

लिम्बु समुदाय आफ्नै भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्परा र मौलिक पर्वका कारण सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध मानिन्छ । प्रकृतिसँगको गहिरो सम्बन्ध, कृषि संस्कृतिमा आधारित जीवनशैली तथा पुर्खादेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्पराले उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई अझ सुदृढ बनाएको छ । सिसेक्पा तङनाम पनि त्यही मौलिक परम्परामध्ये एक महत्वपूर्ण पर्व हो ।

यस दिन बिहानै परिवारका सदस्यहरू खेतबारी, बगैंचा वा नजिकको वन–जंगलमा पुगेर अन्न, फलफूल, पात तथा अन्य प्राकृतिक सामग्री संकलन गर्छन् । त्यसपछि हरियो बाबियोको डोरीबाट ती सामग्रीलाई लहरै सिउरेर घरको मूलढोकामाथि झुन्ड्याइन्छ ।

लिम्बुभाषा विकास तथा संस्कृति केन्द्रका अध्यक्ष दिल पाक्साङवाका अनुसार यस परम्पराले घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि र राम्रो बाली भित्रियोस् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छ ।

सिसेक्पा तङनाम परिवारको एकता र सामूहिक सद्भावको पर्व पनि हो । यस अवसरमा परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा भेला भएर घरमा उपलब्ध अन्न, फलफूल तथा स्थानीय परिकार तयार गरी सामूहिक रूपमा भोजन गर्छन् । आफन्त र छिमेकीसँग शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलनले सामाजिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास गरिन्छ ।

आदिमकालदेखि पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लिम्बु समुदायले साउने सङ्क्रान्तिलाई सिसेक्पा तङनामका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । यो पर्वले प्रकृतिप्रतिको सम्मान, सामूहिकता, सांस्कृतिक निरन्तरता र पुर्खाको जीवनदर्शनलाई पुस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

यस पर्वको अर्को विशेषता साँझपख देखिन्छ । गाउँभरि एकैसाथ बन्दुक पड्काउने, थाल, झ्याम्टा, नाङ्लो र ढोल बजाउने परम्परा अहिले पनि धेरै स्थानमा जीवित छ ।

घरका बालबालिकादेखि युवायुवतीसम्मले घरमूली तथा ज्येष्ठ सदस्यको निर्देशनमा घरभित्र र वरिपरि घुम्दै यी सामग्री बजाउने चलन छ । यसो गर्नाले अशुभ शक्ति, रोग, दु:ख र नकारात्मक ऊर्जालाई घरबाट बाहिर लखेटी नयाँ कृषि चक्र सुखद बनाउने जनविश्वास रहेको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष टीआर सेनेहाङका अनुसार ‘सङ्क्रान्ति जाऊ, मङ्क्रान्ति आऊ, अनिकाल जाऊ, सहकाल आऊ’ भन्ने भाव व्यक्त गर्दै दु:ख, अभाव र अनिकाललाई विदाइ गरी सुख, समृद्धि र सहकालको स्वागत गर्ने परम्परा यस पर्वसँग जोडिएको छ । उनका अनुसार यो केवल धार्मिक कर्मकाण्ड नभई कृषि सभ्यता र प्रकृतिप्रतिको विश्वाससँग गाँसिएको सांस्कृतिक अभ्यास हो ।

आदिमकालदेखि पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लिम्बु समुदायले साउने सङ्क्रान्तिलाई सिसेक्पा तङनामका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । यो पर्वले प्रकृतिप्रतिको सम्मान, सामूहिकता, सांस्कृतिक निरन्तरता र पुर्खाको जीवनदर्शनलाई पुस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

आधुनिकता, बसाइँसराइ र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण केही मौलिक परम्परा लोप हुने चिन्ता बढिरहेका बेला पछिल्ला वर्षमा लिम्बु समुदाय आफ्ना मौलिक पर्वको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सक्रिय बनेको छ । विभिन्न सांस्कृतिक संस्था, समुदाय तथा स्थानीय तहले सिसेक्पा तङनामलाई व्यवस्थित रूपमा मनाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहले यस अवसरमा सार्वजनिक बिदासमेत दिन थालेका छन् ।

छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाका अनुसार विभिन्न जातजातिका मौलिक पर्वको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय बिदा दिने तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालनमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।

सिसेक्पा तङनाम केवल लिम्बु समुदायको धार्मिक पर्व मात्र होइन, प्रकृति, कृषि, परिवार, समुदाय र संस्कृतिलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने जीवनदर्शन पनि हो । पुस्तौँदेखि चलिआएको यो परम्पराले लिम्बु समुदायको मौलिक पहिचानलाई जीवन्त राख्दै नयाँ पुस्तालाई आफ्ना जरा र संस्कृतिसँग जोडिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

लिम्बु समुदाय सिसेक्पा तङनाम
लेखक
प्रकाश पाक्साँवा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आजदेखि नयाँ कर कार्यान्वयनमा, वार्षिक १० लाख कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने

आजदेखि नयाँ कर कार्यान्वयनमा, वार्षिक १० लाख कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने
बाढी–पहिरोले कहाँकहाँ छ सडक बन्द ?

बाढी–पहिरोले कहाँकहाँ छ सडक बन्द ?
संसद्‌मा मागिएको माफीपछि के बदलियो ?

संसद्‌मा मागिएको माफीपछि के बदलियो ?
नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड खुले

नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड खुले
कपनमा मोटरसाइकलसँग ठोक्किएर स्कुटर चालकको मृत्यु

कपनमा मोटरसाइकलसँग ठोक्किएर स्कुटर चालकको मृत्यु
दक्षिण चीन सागरको तनाव अन्त्य गर्न नयाँ मध्यस्थताको खोजी

दक्षिण चीन सागरको तनाव अन्त्य गर्न नयाँ मध्यस्थताको खोजी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित