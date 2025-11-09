कपनमा मोटरसाइकलसँग ठोक्किएर स्कुटर चालकको मृत्यु

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- काठमाडौंको कपनस्थित भृकुटी चोकमा गएराति मोटरसाइकल र स्कुटर एकआपसमा ठोक्किँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ ।
- दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मृतकको हालसम्म सनाखत हुन सकेको छैन र प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
- पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा भएका १४ वटा सवारी दुर्घटनामा १६ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।
१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको कपनमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
गएराति करिब १२ बजे भृकुटी चोक नजिक मोटरसाइकल र स्कुटर ठोक्किएका थिए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते स्कुटर चालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतकको सनाखत हुन बाँकी छ भने दुर्घटनाको विस्तृत विवरण पनि खुल्न सकेको छैन ।
प्रहरीका अनुसार गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १४ वटा दुर्घटना भएका थिए । तीमध्ये १६ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।
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