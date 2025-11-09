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दुर्घटनापछि फरार चालक पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा रेसुङ्‍गा नगरपालिका–८ छापटोलका १८ वर्षीय जिप चालक अफिन कामी रहेका छन् । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते २०:०२

२४ असार, गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्‍गा नगरपालिका–८ गजुरामा २२ असार बिहान भएको जिप दुर्घटनापछि फरार रहेका चालक पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा रेसुङ्‍गा नगरपालिका–८ छापटोलका १८ वर्षीय जिप चालक अफिन कामी रहेका छन् ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१ फेटापारीबाट उनलाई पक्राउ गरिएको गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक ( डीएसपी ) वीरेन्द्र वीर विश्वकर्माले बताए । उनीमाथि सवारी ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।

उक्त दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन जना घाइते भएका थिए ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
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