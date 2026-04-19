कर्णालीमा खस्यो बस, भिरमा अड्किएको एउटा शव निकालिँदै

१८ असार, काठमाडौं । दैलेखमा कर्णाली नदीमा यात्रुबाहक बस खसेको छ । सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको क.प्र. ०२-००१ ख १०५५ नम्बरको गाडी साढे ११ बजेतिर चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका-७ कर्णाली राजमार्गको साङगेतरास्थित कर्णाली नदीमा खसेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार बसमा कतिजना सवार थिए भन्ने अझै खुलेको छैन ।
दुर्घटनामा एक जनाको शव फेला परेको छ। भिरमा अड्किएको अवस्थामा एउटा शव भेटिएको र उक्त शव निकाल्ने प्रयास भइरहेको थापाको भनाइ छ ।
बस सडकबाट ६ सय मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको प्रहरीको भनाइ छ ।
दुर्घटनापछि उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गुल्म दैलेख, माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना सुरक्षा बेश र प्रहरी चौकी पाल्तडाबाट उद्धार टोली खटिएको छ ।
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