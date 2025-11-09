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कैलाली चिसापानीमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, फरार चालक सुर्खेतमा पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १०:३३

२० असार, धनगढी । कैलालीको चिसापानीमा ट्रकले ठक्कर दिंदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिका–३ चिसापानी बजारमा शुक्रबार राति साढे ९ बजेतिर रुवी होटल अगाडि पहिचान नखुलेका अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुषलाई ठक्कर दिएको थियो ।

उनलाई तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीकि प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मीरा खड्काको कमाण्डमा १० जनाको प्रहरी टोलीले उनको उद्धार गरेर टीकापुर अस्पताल लगेको थियो ।

टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका घाइते पुरुषको उपचारका क्रममा राति अस्पतालमै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । मृतकको नाम, थर र ठेगाना खुल्न सकेको छैन। शवलाई अहिले टीकापुर अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ।

​दुर्घटनापछि फरार चालक र गाडी सुर्खेतबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई राति १२ बजे भे१क २५९६ नम्बरको मिनी ट्रकसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

सुर्खेतकै पञ्चपुरी नगरपालिका-११ ढुङ्गीबजारबाट पञ्चपुरी- ४ चनालीका चालक ३१ वर्षीय सन्तोष सिजापति मगरलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । मिनी ट्रकलाई पञ्तपुरीकै तातोपानी प्रहरी पोष्टको नियन्त्रणमा राखिएको छ भने चालकलाई राति नै इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी ल्याइएको छ ।

चिसापानी दुर्घटना
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