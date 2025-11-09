ललितपुरको धोबीघाटमा ट्रकमा ठोक्किएर मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

३१ असार, काठमाडौं । ललितपुरको धोबीघाटमा रोकिराखेको ट्रकमा ठोक्किएर मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । एक जना घाइते भएका छन् ।
मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक धादिङको धुनिबेसी घर भएका २० वर्षीय रितेश श्रेष्ठ रहेका प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
घाइते भएका मोटरसाइकलमा पछाडि सवारी धादिङकै सातघुम्ती बस्ने २० वर्षकै समिर भुजेलको सोही अस्पताल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
बिग्रिएर सडक छेउमा रोकीराखेको बागमती प्रदेश ०३–००१ ख २०१५ नम्बरको ट्रकमा बा ७५ प ८७० नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरु हिजो बेलुका ८ बजेतिर ठोक्किएका थिए ।
ट्रक चालकलाई प्रहरी प्रभाग सानेपाले नियन्त्रण लिएको छ ।
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