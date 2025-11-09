भारत-बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आजदेखि लागू, लक्जरी कारदेखि ह्विस्कीसम्म सस्तो हुने

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- भारत र बेलायतबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आजदेखि लागू भएको छ, जसबाट द्विपक्षीय व्यापार सन् २०३० सम्ममा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
- सम्झौताअनुसार भारतीय ९९ प्रतिशत वस्तु बेलायती बजारमा शून्य भन्सारमा निर्यात हुनेछन् र भारतमा लक्जरी कार तथा मदिराको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- भारतीय उद्योगहरूले अब कपडा, औषधि तथा कृषि उत्पादनमा नयाँ बजार पाउनेछन् भने बेलायती कम्पनीहरूले हरित ऊर्जा र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउने संकेत गरेका छन्।
३१ असार, काठमाडौं । भारत र बेलायतबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) आजदेखि लागू भएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै भारतका ९९ प्रतिशत वस्तु बेलायती बजारमा शून्य भन्सारमा निर्यात हुने छन् भने बेलायतका अधिकांश वस्तु भारतमा औसत ३ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात हुनेछन् ।
सम्झौता लागू भएसँगै भारतमा स्कच व्हिस्की, जिन, जगुआर ल्यान्ड रोभर र रोल्स–रोयसजस्ता लक्जरी कार, ब्रान्डेड कपडा, कस्मेटिक्स तथा केही खाद्य वस्तुको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्कच व्हिस्कीमा लाग्ने भन्सार १५० प्रतिशतबाट घटेर ७५ प्रतिशतमा झरेको छ भने आगामी १० वर्षभित्र यसलाई ४० प्रतिशतमा झार्ने योजना छ ।
द्विपक्षीय व्यापार सन् २०३० सम्म दोब्बर भई १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल र बेलायतका व्यापार मन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले गत २४ जुलाई २०२५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बेलायतकी भारतस्थित उच्चायुक्त लिन्डी क्यामरुनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै यो ‘आधुनिक बेलायत–भारत साझेदारीको ऐतिहासिक क्षण’ भएको बताएकी छन् ।
भारतका उद्योगलाई ठूलो फाइदा
सम्झौताबाट भारतीय कपडा, होम टेक्सटाइल, रत्न–आभूषण, छालाजन्य उत्पादन, इन्जिनियरिङ सामग्री, अटो पार्ट्स, औषधि तथा कृषि उत्पादनले ठूलो लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बेलायतले भारतीय कपडा तथा होम टेक्सटाइलमा लगाउँदै आएको ८ देखि १२ प्रतिशत भन्सार हटाएको छ । यसले भारतीय उत्पादनलाई बंगलादेश र भियतनामको तुलनामा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने बताइएको छ ।
भारतीय जेनेरिक औषधिको बेलायतमा दर्ता प्रक्रिया सहज हुने भएकाले औषधि निर्यात पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बासमती चामल, चिया र मसला निर्यातमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारी र लगानी बढ्ने दाबी
भारतीय सरकारले सम्झौताले कपडा र छालाजन्य उद्योगमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । करिब ६ करोड सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगले नयाँ बजार र राम्रो नाफा पाउने अपेक्षा बताइएको छ ।
बेलायती कम्पनीहरूले सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, हरित ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा विद्युतीय सवारी पूर्वाधारमा लगानी बढाउने संकेत गरेका छन् ।
भारतको रणनीति पश्चिमतर्फ
भारतले यसअघि यूएई, अष्ट्रेलिया, मौरिसस र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) समूहसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । हाल युरोपेली संघ (ईयू) र अमेरिकासँग पनि यस्तै सम्झौताका लागि वार्ता जारी छ ।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ का अनुसार भारतले अब आसियान मुलुक, जापान र कोरियाभन्दा पश्चिमी अर्थतन्त्रसँग व्यापार विस्तारलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले भारतीय निर्यातलाई युरोपेली बजारसम्म विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
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