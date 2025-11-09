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बझाङमा जीप दुर्घटना, हताहतीको आशंका

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १७:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका–७ सुङगरेमा शनिबार दिउँसो १५–१६ जना सवार बोलेरो जिप दुर्घटनामा परेको छ ।
  • जिप सडकबाट करीब ३०० मिटर तल खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
  • गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर बोहराले घटनामा ठूलो हाताहाती भएको बताउनुभयो र उद्धारका लागि हेलिकप्टरको समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

२७ असार, धनगढी । बझाङमा बोलेरो जीप दुर्घटना भएको छ । केदारस्यूँ गाउँपालिका–७, को सुङगरे क्षेत्रमा शनिबार दिउँसो बोलेरो जीप दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) टेकबहादुर जोराले जीप दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली त्यसतर्फ हिंडेको जानकारी दिए ।

तर, घटनास्थल टाढा र भौगोलिक रूपमा विकट भएका कारण विवरण प्राप्त भइनसकेको जोराले बताए । उनकाअनुसार जिपमा १५/१६ जना सवार भएको प्रारम्भिक जानकारी आए पनि यकिन हुन बाँकी छ ।

केदास्युँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर बोहराले दुर्घटनामा ठूलो हताहती भएको खबर आएको जानकारी दिए ।

जीप सडकबाट करीब ३०० मिटर तल खसेको छ । अहिले घाइतेको उद्धारका लागि स्थानीयहरु घटनास्थलतर्फ गइरहेको अध्यक्ष बोहराले बताए । घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टर बोलाउन समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

दुर्घटना बझाङ
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