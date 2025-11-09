हेटाैंडाकाे कर्रा खोलामा डुबेर १४ वर्षीय बालकको मृत्यु

२ साउन, हेटाैंडा । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-६ रोएनी कोलेनीस्थित कर्रा खोलाको छेउमा पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार आज शनिबार दिउँसो करिब सवा १ बजे साथीहरूसँग पौडी खेल्ने क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१७ घर भएका केशब राईका अन्दाजी १४ वर्षीय छोरा युकेश राई डुबेर बेपत्ता भएका थिए ।
खोजीका क्रममा युकेश डुबेको स्थानमै फेला परेका थिए। दिउँसो २ बजे उनको उद्धार गरी उपचारका लागि हेटौंडा अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेकाे प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव काफ्लेले जानकारी दिए ।
मृतक बालकको शव हेटौंडा अस्पतालमा राखिएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी काफ्लेले बताए । घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी चौघडाबाट प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । त्यसपछि स्थानीयवासी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन प्रहरी गुल्म हेटौंडा तथा सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा खोजी कार्य सञ्चालन गरिएको थियो ।
यसैबीच, प्रहरीले वर्षायाममा खोलानाला, पानी जमेको खाल्डो तथा डुबान हुन सक्ने स्थानमा पौडी नखेल्न, बालबालिकालाई त्यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जान नदिन तथा बाढी आएको बेला खोला-खोल्सी र जलमग्न सडक जबर्जस्ती पार नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
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