बाढी पहिरोले ६ वटा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध

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- अविरल वर्षाका कारण देशका ६ वटा मुख्य राजमार्ग बाढी र पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।
- प्रहरीका अनुसार अरनिको राजमार्ग, मेची राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर लगायतका सडक खण्डहरू पहिरोले अवरुद्ध भएका हुन् ।
- जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज र भोलि मुसलधारे वर्षा हुने भन्दै सबैलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
२ साउन, काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोले छ वटा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी, कान्ति लोकपथ, मेची राजमार्ग, सालझन्डी ढोरपाटन, अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलोमा पहिरो खस्दा उक्त खण्ड अवरुद्ध भएको हो ।
यसैगरी, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ बेलबगरमा पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ ।
यसैबीच, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका विभिन्न भागमा आज र भोलि मुसलधारे वर्षा हुने जनाउँदै सम्बन्धित सबैलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । रासस
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