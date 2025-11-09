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गद्य–साहित्य :

आजकलका निरोहरू मौन बस्छन्

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आशिक सिंह ठकुरी आशिक सिंह ठकुरी
२०८३ साउन २ गते १८:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शहर सफा गर्ने नाममा गरीबको झोपडी भत्काउने र जनतालाई करको भारी बोकाउने शासकहरूको प्रवृत्तिप्रति व्यंग्य गरिएको छ।
  • सुशासनको प्रत्याभूति दिने शासकहरूले नै जनताको घाँटी अठ्याएर दमनकारी नीति अपनाएको विषय समेटिएको छ।
  • अन्याय र बेथिति देख्दा पनि मौन बस्ने आधुनिक शासकहरूको व्यवहारलाई कविले तत्कालीन निरोको बासुरी वादनसँग तुलना गरेका छन्।

आजकलका निरोहरू फोहोर मन पराउँदैनन्त्यसैले सफाइ गर्छन्

गरीब बस्ने झोपडीको

भत्काउँछन् एक-एक गारा

गर्छन् भग्नावशेषको दृश्यावलोकन

अनि खुसी हुन्छन्

शहर सफा भएकोमा ।

आजकलका निरोहरू अन्धेर शासन चाहँदैनन् 

ल्याउन खोज्छन् सुशासन

करको भारी बोकाउँदै

जनताको घाँटी अठ्याउँदै

अनि फनक्क फर्केर सुकिलामुकिलातिर

दिन्छन् प्रत्याभूतिहामी तिम्रो मात्रै हौं भनेर !

उहिलेका होस् या अहिलेका

निरोहरूलाई जायज विरोधका आवाज मन पर्दैन

उनीहरूको आङको जुम्रा देखाएको मन पर्दैन

गरीबी मन पर्दैनगरीब नै मन मन पर्दैन

र कथंकदाचित्

आफ्नै जनको बेथिति देखे पनि   

असह्य सन्तापका कारणले

शहर जलिरहेको देखे पनि

उहिलेका निरोहरू बासुँरी बजाउँथे

आजकलका निरोहरू मौन बस्छन् ।।

सप्ताहान्त
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