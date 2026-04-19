+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कास्की र स्याङ्जामा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक

वर्षाका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो, र डुबानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कास्की र स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जरुरी सूचना जारी गरी रात्रिकालीन सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २ गते १८:०४

२ साउन, पोखरा । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मौसम पूर्वानुमान अनुसार नेपालभर मनसुन सक्रिय भई गण्डकी प्रदेशमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाएका छन् ।

वर्षाका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो, र डुबानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कास्की र स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जरुरी सूचना जारी गरी रात्रिकालीन सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले साउन २ गते र साउन ३ गते भारी वर्षाको उच्च सम्भावना रहेको जनाउँदै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक नियमहरू लागु गरेको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचना अनुसार कास्की जिल्लाबाट छुट्ने, जिल्ला भित्रिने तथा पोखराबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जाने सवारी साधनहरू साँझ ६:०० बजेदेखि बिहान ६:०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

प्रशासनले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन, लामो यात्रामा नजान, सुरक्षित रहन र आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले खोल्सा, खोला तथा नदी किनारामा नजान सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ ।

यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले पनि साउन २ र ३ गतेको अवधिमा सम्भावित विपद्जन्य जोखिमबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न विशेष कदम चालेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेद्वारा जारी सूचना अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको स्याङ्जा खण्डमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू साँझ ७:०० बजेदेखि बिहान ५:०० बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

राजमार्ग बाहेकका अन्य शाखा सडकहरूमा समेत सवारी साधन चलाउन पाइने छैन । स्याङ्जा प्रशासनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई उक्त स्थान तत्काल छोडी सुरक्षित स्थलमा बस्न आग्रह गरेको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा यात्रा गर्नै पर्ने भएमा नजिकको सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सुरक्षा निकायको निर्देशन पूर्ण पालना गर्न भनिएको छ ।

कास्की स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित