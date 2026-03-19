५ करोडको कारोबार गर्दै सकियो आलु महोत्सव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २७ चैतदेखि सुरु भएको १४ औँ राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव पाँच करोड बढीको कारोबार गर्दै सकिएको छ।
- महोत्सवमा १ लाख बढी दर्शक सहभागी भएका थिए र ३० कृषिगत तथा एक सय बढी व्यापारिक स्टलहरू सञ्चालन भएका थिए।
- महोत्सवमा रत्यौली गीत, कृषि झाँकी र नृत्य प्रतियोगितासहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए।
६ वैशाख, कास्की । पाँच करोड बढीको कारोबार गर्दै १४ औँ राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव सम्पन्न भएको छ ।
गत २७ चैतबाट सुरु महोत्सवको अन्तिम दिन ५ वैशाख शनिबारसम्म ३६ लाख बढीको आलु बिक्री भएको छ । महोत्सवका रहेका कृषि तथा अन्य व्यापारिक स्टल सबैबाट गरी ५ करोड बढीको कारोबार भएको आयोजक विष्णुपादुका क्लबका अध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यहाँ आलुको परिकारको एउटा स्टलका अलवा कृषितर्फ ३० तथा एक सय बढी व्यापारिक स्टल थिए । त्यस्तै १ लाख बढी दर्शकले महोत्सव अवलोकन गरेको पनि आयोजकको भनाइ छ ।
महोत्सव अन्तर्गत भएको रत्यौली गीत प्रतियोगितामा सहनशील दिदीबहिनी समूह प्रथम, कमलजौंसी आमा समूह द्वितीय, गौरीशंकर आमा समूह तृतीय तथा खुट्टेगौंडा लामाचौतारा आमा समूह र चापाघाट आमा समूह सान्त्वना भए । प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना भएसँगै ती समूहले क्रमश: नगद रु. १० हजार, ८ हजार, ५ हजार साथै ३ हजारका साथमा प्रमाणपत्र पुरस्कार प्राप्त गरे ।
त्यसैगरी कृषि झाँकी र्याली संघसंस्थातर्फ नेवा खल: पहिलो, मातृकेश्वर एकता भजन समूह दोस्रो, आराध्या भजन समूह तेस्रो भए ।
आमा समूहको कृषि झाँकीतर्फ चापाघाट आमा समूह प्रथम, देवीस्थान आमा समूह दोस्रो, लालीगुराँस आमा समूह तेस्रो भए । लक्ष्मी आमा समूह र तिब्रकोट आमा समूह सान्त्वना हुन सफल भए । त्यस्तै नृत्यतर्फ जनकल्याण आमा समूहले उत्कृष्टता हासिल गर्दै खसी पुरस्कार जित्न सफल भयो ।
महोत्सबमा शनिबार कलाकारहरु प्रकाश सपुत, प्रेमराज अधिकारी, नेत्र खड्का, सीता परियार, ममता तामाङ लगायतका प्रस्तति रहे ।
यसपालि हेमजामा आलु खरिद गर्नकै लागि पोखरा लगायत छिमेकी अन्नपूर्ण एवम् माछापुच्छे« गाउँपालिका, स्याङजा, चितवन, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ, बाग्लुङ, सुनसरी, रुपन्देही लगायतका जिल्लाबाट मानिसहरु पुगेका थिए ।
‘सुन्दर ठाउँ हेमजा जाउँ, आलुका स्वादिष्ट परिकार खाउँ : आलु एक परिकार अनेक’ भन्ने मूल नाराका साथ महोत्सव गरिएको हो ।
महोत्सवको आकर्षणका रुपमा आलु तथा ताजा तरकारीको प्रदर्शन, आलुको पहाड निर्माण, आलुका विभिन्न परिकार रहेका थिए । त्यस्तै कृषक तथा कृषि सम्बन्धी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि झाँकी प्रतियोगिता, चर्चित कलाकारहरुका दैनिक प्रस्तुति साथै विभिन्न कृषि उपज, बीउबिजन तथा अन्य कृषि यन्त्रको प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो ।
