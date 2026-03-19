एसईईमा डेढ लाख विद्यार्थी ‘नन् ग्रेडेड’

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते २१:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
  • एसईईमा ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थी सहभागी थिए।
  • १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ हजारले कम हो।

२८ वैशाख, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा सहभागी मध्ये १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी नन ग्रेडेड (अवर्गीकृत) भएका छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार २०८१ को एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

नन् ग्रेडेड विद्यार्थी संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ हजारले घटेको हो । त्यतिबेलजा १ लाख ६७ हजार भन्दा बढी नन् ग्रेडेड थिए ।

२०८१ मा ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

